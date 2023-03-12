DEÜ'den Adıyaman'a 'Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi' desteği

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar ve DEÜ ekibi, üniversitenin destek faaliyetlerini uygulamak için bölgede çalışmalara başlarken, Adıyaman Altınşehir (K-1) Konteyner Kent'te Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılısı yapıldı. Türkiye'de bir üniversitede geliştirilerek ilk kez depremden etkilenen Adıyaman'da faaliyete konulan mobil su arıtma tesisi, günlük üreteceği 125 metreküp içme suyunu depremzedelerin ihtiyacına sunacak.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu illerde yara sarma mesaisini sürdürüyor. Bölgede yürütülen afet koordinasyonuna bugüne kadar farklı birimlerinin destek çalışmaları ve bilimsel faaliyetleri ile katkı sunan DEÜ'nün, son olarak akademisyenlerden ve gönüllü öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ekibi Adıyaman'a ulaşmıştı. Burada yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini hayata geçirecek olan ekibe, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da eşlik etti.

Günlük 125 metreküp içme suyu

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da sağlıklı içme suyu temin edecek Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi kuran DEÜ, burada üretilecek günlük 125 metreküp içme suyunu depremzedelerin ihtiyacına sunacak. Adıyaman Altınşehir (K-1) Konteyner Kent'te kurulan tesisin açılışını yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, depremin etkilediği farklı bölgelerdeki birçok proje ve uygulamanın hayata geçirilmesi için DEÜ gönüllü ekipleri ile bölgede çalışarak yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti. Bu çerçevede, Adıyaman'da kurulan Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Rektör Hotar, “Burada en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri de sağlıklı içme suyuna olan erişim. DEÜ olarak bu noktada üzerimize düşeni yapmak adına, Mühendislik Fakültemizin Çevre Mühendisliği Bölümü öncülüğünde bu tesisi kurduk” dedi.

Konteyner kentin ihtiyaçlarına göre yapıldı

DEÜ'nün Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çerçevesinde ileri seviyedeki içme suyu tesisinin oluşturulduğunu aktaran Rektör Hotar, “Tamamı üniversitemizin öz kaynakları ile hayata geçirilen projenin tasarımını üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol tarafından yapıldı ve yine Çevre Mühendisliği bölümümüz kurulumunu tamamladı. Üst düzey bir arıtma tesisi olarak bulunduğu konteyner kentin ihtiyaçlarına göre yapılan tesiste, ön filtrasyon, aktif karbon, ultrafiltrasyon membran sistemi ve dezenfeksiyon üniteleri bulunuyor. Ters ozmos üniteleri ile de geliştirilecek arıtma tesisi, bölgedeki içme suyu sorununa yönelik önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Bölge için örnek teşkil eden tesisimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Farklı kaynaklardan alınan su arıtılabiliyor

Arıtma tesisinin ileri teknolojiyle oluşturulan güvenli bir sistem olduğunu belirten Rektör Hotar, "Dediğimiz gibi ileri arıtma yöntemleriyle ve ilerleyen zamanda ters ozmos sistemini kullanarak hem şehir şebekesinden gelen suyu hem de başka bir su kaynağından gelen suyu güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak üzere ünitemizi oluşturduk. Hocalarımızın verdiği bilgiye göre, bir süre önce bir Japon ekip de gelip tesisimizi ziyaret etmiş ve hayranlıklarını dile getirmiş. Elbette bu tür öncü çalışmalara vesile olmamızdan dolayı gururluyuz. Umut ediyorum ki, kaynaklarımızı kullanarak başka alanlarda da yaşamlara dokunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.