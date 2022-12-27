DEÜ'den Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi için bağış çağrısı

Hastaneyi 15 ayda hizmete almayı hedeflediklerini kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hastanemiz tamamlandığında, meslek hastalıkları konusunda bölgede önemli bir ihtiyaca cevap verecektir. Bu noktada hastanemize yapılacak destek ve bağışları da önemsiyoruz. Hayırseverlerimize hastanemize bağışta bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğinde hayata geçirilen, Aliağa Belediye Meclisi kararıyla DEÜ'ye devredilen Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin yapım sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Alsancak'taki Dokuz Eylül Üniversitesinin rektörlük binasında gerçekleşen toplantıda Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, temeli 19 Mart 2019 tarihinde atılan 200 yataklı hastanenin 15 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Bölge yerel ve uluslararası standartlarda örnek olacak pilot bir hastaneye kavuşacak"

Bölgenin kısa süre içinde yerel ve uluslararası standartlarda örnek olacak pilot bir hastaneye kavuşacağını müjdeleyen Rektör Hotar, “Hedefimiz; projemizi belirttiğimiz sürede tamamlayarak hem ilçemizin hem de bölgemizin 3. basamak sağlık hizmetlerinden faydalanmasına imkân sunmaktır. Ülkemiz ve bölge ekonomisi için önemli sanayi işletmelerinin olduğu Aliağa'da, iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda ihtisaslaşmış bir hastane ihtiyacını öngördük. Bu noktada yatırım yapan üniversitemiz, iş dünyamızın talep ve beklentileri doğrultusunda hastane projesini hayata geçirdi” dedi.

"Meslek hastalıklarına yönelik projelendirilen Türkiye'deki ilk hastane"

Hastanenin bir özelliğinin de meslek hastalıklarına yönelik projelendirilen Türkiye'deki ilk hastane olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, “Hem akademik hem de fiziki ve teknik altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte devletimizden gerekli destekleri aldık. Hastanemiz tamamlandığında, mesleki hastalıklar ve iş kazaları konusunda önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, hastanemize yapılacak destek ve bağışları da önemsiyoruz. Hayırseverlerimize hastanemize bağışta bulunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

"Mevzuatın izin verdiği her konuda bağış sürecini hızlandırabiliriz"

Hastanede kullanılacak ekipman ve cihazların listelerinin hazırlandığını sözlerine ekleyen Rektör Hotar, “Mevzuatın izin verdiği her konuda bağış sürecini hızlandırabiliriz. Bu yatırım, aynı zamanda araştırma üniversitemizin sağlık alanındaki misyonuna güç katacak, başta DEPARK olmak üzere DETTO, Bioİzmir gibi akademik yapılarımızın faaliyet alanını genişletecektir” şeklinde konuştu.

“Muhtemel iş kazalarında kayıpları azaltmak için hizmet verecek”

Rektör Hotar, şöyle devam etti:

“Hastanemiz bünyesinde; acil servis alanı, yoğun bakım servisi, bronoskopi, endoskopi, ameliyathaneler, hasta odaları, poliklinikler, eczane birimi ve diyaliz alanı gibi birçok birim yer alacak. Tüm bunlar, yaşanmasını istemeyeceğimiz muhtemel iş kazalarında kayıpları azaltmak için hizmet verecek. Hastanemiz, akademisyenlerimiz için bir araştırma merkezi olma özelliğine de sahip olarak. Tanı, teşhis ve tedavinin hızlandırılması, farklı tedavi yöntemleri gibi çalışmaların yapılmasına da olanak sağlayacak. Şimdiden hastanemizin hem güzel şehrimiz İzmir'e hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Aliağa'ya ve bölgeye yeni bir soluk getirecek”

Toplantıda hastane ile ilgili teknik sunum yapan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ise hastanenin 200 yataklı olarak planlandığını söyledi.

Projenin üç blok, sekiz kat olmak üzere yaklaşık 52 bin metrekare kapalı alanda yükseleceğini belirten Malayoğlu, “Ülkemizin sağlık alanındaki markası olarak, bu alanda önemli yatırımlara ev sahipliği yapıyoruz. 2022 yılı yatırım programında yer alan projeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın da onayladığı bütçe ile hastane ile ilgili yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. İzmir'in gelişim aksı içinde bulunan Aliağa'ya ve bölgeye yeni bir soluk getirecek projemizi kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan düzenlenen toplantıya ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı, DEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Meral Işıkçı ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V. İbrahim Hakkı Özdemir katıldı.