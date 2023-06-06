DEÜ'den Çevre Günleri etkinliği

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sabancı Kültür Merkezinde Çevre Günleri etkinliği düzenledi. DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte; plastik kirliliği, kalıcı kirleticiler ve depremlerin çevresel etkileri temaları masaya yatırıldı. Etkinlikte kurulan ‘Dijital Ekoloji Sergisi'nde, yapay zeka ile üretilen görseller sergilendi. Bilim, sanat ve teknolojinin bir araya geldiği sergide, çevre sorunlarına dikkat çekilerek bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Sergide; plastik atıklar, mikroplastiklerin insan sağlığına ve doğaya olumsuz etkileri, depremlerin çevrede neden olduğu kirlilik ve ekolojik zararlar gibi temalar işlendi. DEÜ Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü iş birliğinde planlanan ve gün boyu devam edecek etkinlikte insan, çevre ve doğa ilişkisini bilimsel perspektifle ele alınacak. Ülkemizi derinden etkileyen deprem gerçeğinin çevresel etkileri değerlendirilecek. Ayrıca yapılacak oturumlarda, plastik kirliliğine karşı çözüm önerileri ve insan kaynaklı çevre sorunları da mercek altına alınacak.

“Ana kaynaklarımız korunmalı”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömür Özdil, “Çocuklara vereceğimiz mesai, ana kirleticilerimizi ortadan kaldırmak adına çok önemli. Ana kaynak üzerinde kafa yorulması kanaatindeyim. Ana kaynaklarla alakalı herhangi bir hamle yapmazsanız bu iş olmaz. Ana kaynaklarımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize mesai vererek koruyacağız” diye konuştu.

“Çevre sorularına destek sağlayabilecek projeler yapıyoruz”

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, “1972'den bu yana Birleşmiş Milletler, küresel çevre sorunlarına dikkat çekebilmek için 5 Haziran'ı Çevre Günü olarak tanımladı. Özellikle tek başımıza olmadığımız bu dünyadaki çevre sorunlarına ciddi yaklaşım sağlanabilmesi, sürdürülebilir çevre için birlikte harekete geçilmesi için farkındalık gelişmesi çok önemli. Biz araştırma üniversitesi olarak çevre sorularına destek sağlayabilecek projeler yapıyoruz. Çevrede geri dönüşümsüz hataları yapmamak için çok ciddi uluslararası projelerin içinde yer alıyoruz” diyerek DEÜ'de hayata geçirilen projeleri detaylandırdı.

“Geleceğin tarımı daha çevreci, inovatif teknolojik izlenebilir ve sertifikalı olacak”

Tarım ve Orman İzmir İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, “Tarım, insanların beslenmesi için temel kaynak olmasının yanı sıra ekonomik kalkınmanın da önemli bir parçasıdır. Tarım, çevre ve iklim şartlarına bağlı yapılırken çevreyi de oldukça etkilemektedir. Son dönemlerde çevre kirliliği ve iklim kriziyle iklim şartlarını tahmin etmekte zorlanıyoruz. İlimizde geçen yıl 22 adet doğal afetle karşı karşıya kaldık ve 2 bin çiftçi etkilendi. Son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız tsunami, hortum, dolu, yoğun ani yağışlar, sel gibi doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktayız. Tarım sektörünün çevre şartlarına uygun hale getirmek için bakanlığımız ve il müdürlüğümüz çevre kirliliği, iklime uyum, suyun verimli kullanımı, erozyonla mücadele, gıda israfı, sürdürülebilirlik gibi konularda birçok çalışma yürütmekte, çeşitli hibe ve kredi imkanları ile destekleme sağlamaktadır. Geleceğin tarımı daha çevreci, inovatif teknolojik izlenebilir ve sertifikalı olacak. Biz bu çerçevede çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. Daha iyi bir dünya ve çevre için toplumun tüm unsurlarına görevler düşüyor” dedi.

Teşekkür belgesi takdim edildi

Etkinliğe ayrıca Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Murat Karaçanta, KKTC Eğitim Kültür Ateşesi Şebnem Pekdoğan, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı, Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Araz Çağlar, üniversite mensupları da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömür Özdil ve Tarım ve Orman İzmir İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç'a DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.