DEÜ'den depremzede çocuklar için kreş hizmeti

Felaketten etkilenen depremzedelere Seferihisar'da bulunan sosyal tesislerinin kapılarını açan DEÜ, bu kez tesiste konaklayan ailelerin çocukları için kreş hizmetini uygulamaya koydu.

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin neden olduğu yıkımla mücadeleye devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin hemen ardından örnek bir dayanışma sergileyen ve depremin yaralarını ilk günden sarmaya başlayan Dokuz Eylül Üniversitesi, bu çerçevede anlamlı bir projeyi daha hayata geçirdi. Felaketten etkilenen depremzedelere Seferihisar'da bulunan sosyal tesislerinin kapılarını açan DEÜ, bu kez tesiste konaklayan ailelerin okul öncesi eğitim çağındaki çocukları için kreş hizmetini uygulamaya aldı. Tesis içinde açılışı yapılan kreş için tören düzenlenirken, açılışa; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Ali Noyan, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile depremzede aileler katıldı.

"Depremzede misafirlerimizin 4-6 yaş arası çocukları için kreş hizmeti sunacağız"

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak toplumsal katkı rolü çerçevesinde her türlü yardım faaliyetini zorlu süreçte üstlenmeye hazır olduklarını hatırlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, eşi görülmemiş felakette yaraları sarmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Bu süreçte çocukları unutmanın mümkün olmadığını belirten Rektör Hotar, "İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversitemizin ilçedeki sosyal tesislerinde incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak üniversitemiz tarafından kreş hizmeti sunulmasının uygun olacağı görüşü üzerine harekete geçtik. Üniversitemiz sosyal tesislerinde konaklayanların yanı sıra ilçede bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi ile Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde barınan depremzede misafirlerimizin 4-6 yaş arası çocukları için kreş hizmeti sunacağız. Kreşte eğitim faaliyetleri Milli Eğitime bağlı okul öncesi öğretmeni Muhterem Polat tarafından verilecek. Bugün itibarıyla kreş hizmetimize 16 öğrenci ile başladık. Bu sayının ilerleyen günlerde 20-25 öğrenciyi bulmasını bekliyoruz" dedi.

"Ülkemize her anlamda destek olmaya ve milletimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz"

DEÜ'nün Seferihisar'da bulunan sosyal tesislerinde misafir edilen 100'ün üstündeki depremzedeye öncesinde bir moral ziyareti de gerçekleştiren Rektör Hotar, aileler ve çocuklarla sohbet etmiş, ihtiyaç ve talepleri yerinde dinlemişti.

Kreş müjdesini de öncesinde ailelere ve çocuklara ileten Rektör Hotar, "Oldukça zor bir süreç yaşayan çocuklarımızın vakitlerini nitelikli olarak geçirmeleri, eğitimlerinden geri kalmamaları açısından bu hizmetimizin büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Umarım buradaki eğitimleri ile onlara güzel bir iz bırakmış oluruz. Devletimizin bize vermiş olduğu imkanlar dahilinde kreş hizmetimiz, sadece çocuklarımız için değil; deprem felaketinden etkilenen aileleri için de sosyal ve duygusal destek sağlayacak, onlara moral verecektir. Araştırma üniversitesi olarak bu süreçte sorumluluk almayı sürdürerek, ülkemize her anlamda destek olmaya ve milletimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, deprem felaketi sonrasında her türlü insani yardım ve desteğinden dolayı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ederek, "Depremin henüz ilk günlerinde şu an bulunduğumuz sosyal tesisi afetten etkilenen milletimize açarak örnek bir dayanışma sergileyen Sayın Rektörümüze ve DEÜ ailesine teşekkür ediyorum. Bugünkü hizmetin de son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız sıkıntılı günleri el birliği ile aşmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Açılışta konuşan Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç ise kreş hizmetini depremzede ailelerin çocuklarının hizmetine sunan Rektör Hotar'a iş birliğinden dolayı teşekkür etti. Açılışın ardından Rektör Hotar ve törene katılanlar, çocuklarla birlikte kreşteki ilk derse katılarak dersi birlikte işledi.