DEÜ'den depremzede çocuklara "Oyuncak Atölyesi"

Dokuz Eylül Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyeleri ve gönüllü öğrencilerinin desteği ile Adıyaman'da “Oyuncak Atölyesi” kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından bölgeye yönelik yardım ve destek seferberliği başlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremzede çocuklara yönelik de anlamlı çalışmalara imza atıyor. DEÜ, bölgedeki çocuklara destek ve moral sağlayacak faaliyetleri çerçevesinde, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğretim üyeleri ve gönüllü öğrencilerinin desteği ile Adıyaman'da Oyuncak Atölyesi kurdu.

“Oyuncak Atölyesi” kurdu

DEÜ'nün Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) çerçevesinde Üniversitenin öz kaynakları ile desteklenen ve Adıyaman'da Çadırkent 7 bölgesine kurulan Oyuncak Atölyesi'nde, çocuklar anti bakteriyel kumaşlardan tasarlanan oyuncakları kendi başlarına yapma imkanı yakaladı. DEÜ'lü akademisyenlerin gözetiminde eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda öğrenmelerini pekiştiren çocuklar, kendileri için tasarlanan oyuncakların çizimlerinden oluşan boyama kitabı ile de sanatla ilgili yeteneklerini ortaya koydular. DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından görsel tasarımı yapılan eğitim konteynerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında bugüne kadar yüzlerce depremzede öğrenciye eğitim verilirken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da bölgeye giderek destek çalışmalarına katıldı.

"Depremlerden etkilenen milletimize desteğimizi sürdürüyoruz”

DEÜ'nün her türlü yardımı yaşanan zorlu süreçte bölgeye ulaştırdığını kaydeden Rektör Hotar, son olarak Adıyaman'da DEÜ eliyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yapılan tüm faaliyetlerin son derece önem taşıdığını aktaran Rektör Hotar, “DEÜ olarak ilk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. Bugün de burada Üniversitemizin farklı proje ve çalışmalarını sürdürmek için bizden destek bekleyen vatandaşlarımızla bir aradayız. Mobil İçme Suyu Tesisimizin yanı sıra; ‘Hepimiz Çocuktuk' projesi ile kurulan oyun ve masal atölyemiz, oyuncak atölyemiz, ‘Herkes İçin Bilim' etkinliğimiz ve manevi destek çadırımız ile depremlerden etkilenen milletimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.