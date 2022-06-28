DEÜ'den eğitime lisansüstü destek

İmza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu girişimi; ülkemizin yükseköğretim hayatındaki ana hedeflerinden birisini teşkil eden, doktoralı birey sayısını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak düşünüyoruz” dedi.

Türkiye'nin seçkin ve köklü kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile lisansüstü eğitim için iş birliğine gitti. İş birliğinin imzaları DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür arasında imzalandı.

Üç yıl boyunca geçerli olacak protokol çerçevesinde; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin, DEÜ'ye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim almaları sağlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Rektörlük olarak, hem lisansüstü eğitim faaliyetlerine hem de kamu kurumları ile iş birliğine önem veren bir kurumuz. Bu noktada öğretmenlerimizin akademik bilgi ve yetkinliklerini artırmalarını, ulusal eğitim politikalarımızın desteklenmesi açısından önemsiyoruz. Yapılacak iş birliği sayesinde öğretmenlerimiz, yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilecekler. Böylece katıldıkları program doğrultusunda akademik yetkinliklerini artıracak ve uzmanlaşacaklar” dedi.

"Öğretmenlerimizin akademik düzeyde gelişimine olanak tanıyacak"

İmzalanan protokolün, Türkiye'nin yükseköğretim hayatındaki ana hedeflerinden biri olan doktoralı birey sayısını yükseltmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Hayat boyu öğrenme ilkesine bağlı olarak öğretmenlerimizin ilgi duydukları alanlardaki bilimsel çalışmaları ve literatürü takip etmelerinin, yetiştirecekleri öğrencilerin tutum ve davranışlarına da olumlu şekilde yansıyacağına inanıyoruz. Rektörlük olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile başka çalışmalarda da ortak hareket ediyoruz. Bunlardan birisi olan ‘Eylül Bebekler' projesini de engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmayı ve akran reddini önlemeyi hedefleyerek güzel kentimizde başlattık. Bunu yaparken projemizin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle ulusal düzeyde gerçekleştirilmesine yönelik adımları da attık. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkısı ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği ile ilçede okuyan 1. ve 5.sınıf öğrencilerine yönelik ağız-diş sağlığı eğitimlerine başladık. Rektörlük olarak, önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerini yapmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin akademik düzeyde gelişimine olanak tanıyacak olan bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Bilginin sürekli değiştiğini ve geliştiğini ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür de, “Bu noktada bizlerin kendini geliştiren, ufku zengin öğretmenlere ihtiyacımız var. İnşallah tatil dönemi bitince öğretmenlerimiz, hem öğrenci hem de öğretmen olacaklar. Bu bağlamda DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve bütün akademisyenlerimize teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum” dedi.