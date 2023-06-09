DEÜ'den Engelsiz Üniversite Ödülleri töreni

Dokuz Eylül Üniversitesinin düzenlediği Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, özel sektörde 20 yıl önce 29 bin olan engelli işçi sayısının şu anda 116 bine ulaştığını belirterek, “Toplamda 50 binden 200 bin civarına engelli çalışanımız kamu ve özel sektöre yaklaşık 4 misli artmış durumdadır” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni, DEÜ Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, akademisyenler ve engelli vatandaşlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, dezavantajlı vatandaşlara her türlü hizmeti yapma gayretiyle son 20 yılda çok sayıda proje yapıldığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, kanuni düzenlemelerle engellilerin önündeki mevzuat engellerinin de iyileştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

İŞKUR'un 2017'de dezavantajlı grupların iş hayatına hazırlanması ve işin yönlendirilmesi çerçevesinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetini başlattığını hatırlatan Alpkan, 2018 yılında iş ve meslek danışmanlarının uzmanlaşması gerektiği düşüncesiyle iş arayanlara farklı, işçi arayanlara farklı, işveren danışmanlığı çerçevesinde engellilere de farklı hizmetler verebilecek uzmanlar yetiştirmeye başlandığını belirterek, “Engellilere hizmet veren iş koçlarımız günümüzde 350'ye ulaştı ve birçok ilimizde faaliyet göstermekteler. Bir kısım engellilerle kurumumuzda, bir kısmıyla da onların müsait olduğu yerlerde ziyarete giderek iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Geçen mayıs ayı sonu itibariyle 350 iş koçumuzdan yaklaşık 300'ü işaret dilinin temel seviyelerini biliyor. Yarısı da ileri seviyede biliyor. Türkiye genelinde 79 bin engelliyle birebir hizmet vererek temas haline girmiş 1 milyondan fazla görüşme yapmış durumdalar” diye konuştu.

Alpkan, özellikle dezavantajlı grupların iş hayatına katılımının daha da arttığını ve ortalamanın üzerinde olduğunu vurgulayarak, “Özel sektörde 20 yıl önce 29 bin olan engelli işçi sayımız şu anda 116 bine ulaştı. Toplamda 50 binden 200 bin civarına yani engelli çalışanımız kamu ve özel sektöre yaklaşık 4 misli artmış durumdadır. Bu yeterli mi? Değil. Bizim çok daha fazla emek sarf ederek kamu, özel sektör ve SGK iş birliğiyle çalışma hayatına katılımı arttırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Fiziki ve sosyal engelleri ortadan kaldıracak çalışmalar yürüttük”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise engelsiz toplum ve üniversite anlayışına uygun olarak yürüttükleri akademik çalışmaların Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ödüllendirildiğini söyledi.

YÖK'ün Engelsiz Program Nişan Ödüllerinde 9 nişan alarak Türkiye birincisi, Engelsiz Bayrak Ödülleri'nde ise 20 bayrak alarak Türkiye üçüncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını bildiren Hotar, “Türkiye'de engellileri adeta bir üçüncü dünya ülkesi konumundan kurtarmak son 20 yılda daha mümkün olmuştur. Bu yolda devletimiz, her vatandaşımızın eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını, çalışma hayatında yer almasını, eşit hizmet almasını hedeflemiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetleri ise üniversitelerimize ve kamu kurumlarımıza örnek olmuştur. Bu düşünceyle YÖK'ün Engelsiz Üniversite Ödülleri de daha fazlasını yapmamız için üniversitemizi teşvik etmiştir” dedi.

Yaklaşık 5 yıllık görev süresi boyunca engelli bireylere, kadınlara, çocuklara, gençlere ve yaşını almış bireylere yönelik hizmetleri yerine getirmeye gayret ettiklerini söyleyen Hotar, “Bu noktada pek çok girişimde bulunduk. Altyapımızı güçlendirdik. Fiziki ve sosyal engelleri ortadan kaldıracak çalışmalar yürüttük. Bu sayede engelsiz üniversite ve toplum yolunda iyi bir mesafe kat ettik. Eşit eğitim hakkına ulaşamayan engelli bir kişinin sorunu, herkesin sorunudur. Hiç kimse bunu görmezden gelmemelidir. Medeniyet görmezden gelinerek inşa edilemez. Bu noktada empati, hoşgörü, adalet kavramlarının önemine dikkat çekmek, altını çizmek ve hayatımıza almak durumundayız” diye konuştu.