DEÜ'den EPBF Kongresi-2022'ye yeşil ışık

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'ni ziyaret eden Avrupa Paintball Federasyonu (EPBF) Kıdemli As Başkanı Ulrich Stahr ile As Başkanı Kerem Barkul'un, 2022-EPBF Kongresini DEÜ himayesinde düzenlenmesi önerisinden memnuniyet duyduklarını ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bilimsel ve sportif faaliyetleri desteklediklerini belirterek, kongreyi İzmir'e kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Gelişmekte olan spor branşlarından birisi olan paintball'un uluslararası organizasyonlarından Avrupa Paintball Federasyonu'nun(EPBF) Kıdemli As Başkanı Ulrich Stahr ile As Başkanı Kerem Barkul, Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti. İzmir'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Stahr, paintball'un tanıtılması ve geliştirilmesinde uluslararası etkinliklerin önemli rol üstlendiğini söyledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a projeleri ile çalışmaları hakkında bilgi veren Stahr, EPBF olarak paintball'un bilimsel platformlarda da ele alınmasına önem verdiklerinin altını çizerek, bu noktada İzmir'de bir kongre düzenlemek istediklerini belirtti. 2022-EPBF Kongresi'ni DEÜ himayesinde gerçekleştirmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekleyen Stahr, spora destek veren DEÜ ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

EPBF as başkanlarının ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarının kaydeden Rektör Hotar, kısa süre önce üniversite bünyesinde öğrencilerden oluşan DEÜ Paintball Takımının kurulduğunu ve müsabakalar için çalışmalara başlandığını söyledi. EPBF'nin önerisini son derece olumlu ve yapıcı bulduklarını ifade eden Rektör Hotar, “Böyle önemli uluslararası bir organizasyonu ülkemize ve güzel kentimize kazandırılmasından mutluluk duyarız. Biz, spora ve sporcuya her zaman destek veren bir yükseköğretim kurumuyuz. Yürüttüğümüz akademik çalışmalar ve bilimsel faaliyetler ile bu alanı çok yönlü şekilde ele almaktayız. EPBF'nin önerisini de bu bağlamda anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki süreçte; teknik görüşmeleri arkadaşlarımız yapacaklardır. Bu noktada gerekli şartlar oluşturarak, işbirliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

Görüşmede öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerde aktif olarak yer alması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Rektör Hotar, “Küresel pandeminin getirdiği şartlar nedeniyle etkinliklerde ve müsabakalarda kısıtlamalar olsa da, yine de öğrencilerimizin bu noktadaki motivasyonlarını teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki sporcularımız ve öğrenci topluluklarımız, bizleri gururlandıran başarılara imza atmayı sürdürüyorlar. Hedefimiz, bütün spor branşlarını desteklemek olacak” diye konuştu.