DEÜ'den her engel grubu için ayrı bilgilendirme

Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak, engelli bireylerin temel eğitimden yükseköğretime; çalışma hayatından kamusal sorumluluklara; sanattan spora kadar her alanda ve konuda yer almalarını desteklemekteyiz. Fırsat eşitliğine olan inancımız ve ilkelerimiz, engelsiz toplum ve üniversite anlayışımızın omurgasını teşkil etmekte; proje ve yatırımlarımızı şekillendirmektedir” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Engelliler Haftası kapsamında bir hafta boyunca süren etkinlikler düzenledi. Engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmelerin yanı sıra, engelli bireylere yönelik projelerden, başarı hikayelerine kadar çok çeşitli konularda söyleşiler gerçekleştirildi. Akademisyenlerin ve milli sporcuların konuşmacı olduğu söyleşilerde fırsat eşitliği vurgusu yapıldı. Dokuz Eylül Üniversitesinin dezavantajlı grup içinde tanımlanan bireylerin desteklenmesi, teşvik edilmesi ve onlara fırsatların sunulmasını önemsediğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak, engelli bireylerin temel eğitimden yükseköğretime; çalışma hayatından kamusal sorumluluklara; sanattan spora kadar her alanda ve konuda yer almalarını desteklemekteyiz. Fırsat eşitliğine olan inancımız ve ilkelerimiz, engelsiz toplum ve üniversite anlayışımızın omurgasını teşkil etmekte; proje ve yatırımlarımızı şekillendirmektedir. Geçen yıl YÖK'ün 2020-Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 3 nişan ve 3 bayrak almaya hak kazanmıştık. Bu yıl da benzer bir başarıyla yolumuza devam ettik; merkez kütüphanemiz mekanda erişilebilirlik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz eğitimde erişebilirlik bayraklarını aldılar. Engelsiz üniversite olma yolunda üç yıldır büyük bir kararlılıkla çalışan rektörlük olarak birçok projeyi engelli mensuplarımızla birlikte hayata geçirmenin gururunu yaşadık” dedi.

Son 3 yılı anlattı

Son 3 yıl içinde gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Hotar, “Yerleşkelerimizde engelli mensuplarımıza yönelik fiziki düzenlemeler gerçekleştirdik. Pandemi şartlarına rağmen bu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Merkez kütüphanemizde ‘Kitabımın Sesi Ol' projesi kapsamında; görme engelli kullanıcılarımız için kitapların sesli okunmasını ve kaydedilmesini sağladık. Engelli Hakları Sempozyumu'nu düzenledik; bilimsel yaklaşımları ve fikirleri paylaştık. ‘Yanındayız' mottosu ile yeni dönem başlattık. Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüz işbirliğinde öğrenci topluluklarındaki öğrencilerimizin engelli arkadaşlarına ‘Alt Yazı Hazırlama, Akran ve Not Tutma Desteği' gibi temel konularda destek olmaları sağladık. Pandemi öncesinde, iletişim kanallarını genişletmek amacıyla DESEM bünyesinde, hem mensuplarımıza hem de vatandaşlarımıza yönelik Türk Temel İşaret Dili Kursu açtık. Yine bu yıl faaliyete geçirdiğimiz Diş Hekimliğimiz Fakültesinde, engelli hastalarımızın ameliyathane ortamında ve genel anastezi ile diş tedavisine yönelik çalışmalara da başlandı. Bu konuda sürekli hizmet vermesi açısından fakültemizin Ege Bölgesindeki ilk merkezlerden birisi olmasını hedefliyoruz. Yine, rektörlük olarak engelli mensuplarımıza özel ring seferleri koyduk, araçlar tahsis ettik, binalarımıza ulaşımın sağlanması noktasında ciddi teknik ve teknolojik yatırımlar yaptık. Kurumsal internet sitelerimizi de engelli dostu haline dönüştürdük. Milli takımlarımızda yer alan engelli sporcularımıza spor tesislerimizi tahsis ettik; ihtiyaç duydukları antrenör desteğini sağladık” diye konuştu.

Kalite belgeli hizmet

Engelsiz üniversite olma sürecinde; öğretim ve araştırma faaliyetleri ile yönetsel hizmetlerde, standartları yükseltecek ISO14001:2015 Çevresel Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını aldıklarını hatırlatan Rektör Hotar, engelli bireyle sportif alanda verdikleri destekleri de anlattı. Sosyal izolasyon ve kısıtlamaların yaşandığı dönemde, engelli bireylerin hareketsizliğe bağlı bazı sıkıntılar yaşayabildiğini belirten Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizde, dijital ve sosyal mecraların kullanılacağı ‘online spor' projesi üzerinde çalışmaya başladık. Önümüzdeki dönemde, yerleşkelerimizdeki spor alanlarının engelli vatandaşlarımızın doğrudan kullanıma yönelik hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Yine Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüz, birimlerimizdeki temsilcileri aracılığıyla toplantılar yapmakta; üniversite düzeyindeki engelli öğrenciler ile akademik ve idari personel ve aileler ile iletişim kurmaktadır. Böylece üniversitemizde gerekli düzenlemeler ve faaliyetler titizlikle planlanmaktadır. Son olarak üniversitemizde, engel gruplarına yönelik yayınlara da hız verilmiştir. Bu kapsamda el kitapçıkları ve bilimsel içerikli çeşitli yayınlar hazırlanmaktadır. Ayrıca koordinatörlüğümüz tarafından 3 ayda bir hazırlanan derginin yayınına da başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Engelliler Haftası etkinlikleri

Engelliler Haftası boyunca Dokuz Eylül Üniversitesinde çok sayıda çevrim içi etkinlik düzenlendi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu “Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Spor” başlıklı toplantı düzenledi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ar. Gör. Dr. Ahmet Bilal Özbek “Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı”, Buca Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Girli “Eğitimde Bütünleştirme ve Kaynaştırmada Öğretmen Olmak” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meryem Öztürk Haney'in moderatörlüğünü yaptığı “Milli takım Sporcuları ile Söyleşi” programında Yiğit Caner Aydın, Merve Nur Eroğlu, Sadık Savaş, Zehra Özbey Torun, Murat Turan, moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Hikmet Gümüş'ün yaptığı “Adım Adım Zirveye” başlıklı söyleşide ise Ampute Futbol Flag of Turkey Milli Takımı oyuncuları Erdi Arslan, Gökhan Katrancıoğlu ve Vaçiku izleyicilerle buluştu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Güreşçi ve AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ise “Engelliler İçin Acil Durum Planları” başlıklı söyleşide hayati önem taşıyan bilgiler paylaştı.

Her güne bir bilgi

10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca her gün, Dokuz Eylül Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarından, günün anlam ve önemine uygun faydalı bilgiler paylaşıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinin hazırladığı Öğretim Elemanı Kılavuzu'nda uzaktan eğitim sürecine ilişkin öneriler ve özel gereksinimli öğrenciler için erişilebilirlik uygulamaları anlatıldı. 11 Mayıs Görme Engelliler Günü, 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü'nde ilgili engel grubundaki bireylere yönelik uygun davranış biçimlerinin anlatıldığı öneriler yayınlandı. Down Sendromu ve Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ilişkin bilgilerin yer aldığı animasyon filmler ise resmi Youtube hesabı üzerinden izleyici ile buluştu.