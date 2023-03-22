DEÜ'den milli havacılık hamlesi

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in imzaladığı protokol, Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii'nde gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde, DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde oluşturulan Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarının da faaliyet planlaması yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), başarıyla sürdürdüğü eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra kamusal sorumlulukları çerçevesinde çalışmaları ile de dikkat çekiyor. Bu alanda girişimlerini sürdüren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in imzaladığı protokol, Ankara'daki Türk Havacılık Uzay Sanayii'nde gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde, ulusal ve uluslararası akreditasyonları ile dünya standartlarında eğitim imkânı sunan DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarının da faaliyet planlaması yapıldı.

Protokol töreni sırasında açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağlılığını azaltacak, havacılık ve uzay sanayisindeki gücünü pekiştirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini vurguladı. İmzalanan protokol ile DEÜ bünyesinde TUSAŞ iş birliği ile kurulan Akış Dinamiği ve Benzetimi Laboratuvarı faaliyetlerine yönelik ana hatların da net hale geleceğini ifade eden Rektör Hotar, “Ülkemizin önemli stratejik değerlerinden biri olan TUSAŞ ile başta havacılık ve uzay mühendisliğimiz olmak üzere ortak çalışma alanlarımız bulunmakta. Araştırma Üniversitesi olarak eşleştirildiğimiz sektörlerimizden biri olan makina elektrikli teçhizat içinde yer alan akış dinamiği alanında, İHA'larda alternatif hidrojen temelli yakıt kullanımı ve depolanmasından, uçaklarımızın aerodinamiğine kadar çok önemli projelere temel teşkil edecek çalışmalar yer almakta. Bu süreçte bu çalışmalarımızı TUSAŞ iş birliği ile düzenlediğimiz laboratuvarımızda hocalarımız ve öğrencilerimizle devam etmekten ve bu alanda TUSAŞ ile protokol yapan ilk üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin, Türkiye'nin milli havacılık, uzay ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik faaliyetlerini sürdüreceğini ifade eden Rektör Hotar, TUSAŞ'ın ulusal hedeflerine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Protokol ile stratejik konularda çalışan lisansüstü öğrenci ve doktora sonrası araştırmacı yetiştirileceğini de söyleyen Rektör Hotar, “Küresel ölçekte saygınlığını artırmayı güçlü adımlarla sürdüren kurumumuz; bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda başarıyla temsil ediliyor. Üniversitemiz, dünya üniversitesi olma hedefi çerçevesinde önemli bir iş birliğini daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Bu çerçevede Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, devletimizin ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu konularda kamu hizmeti sunmaya, önemli bilimsel buluşlara imza atmaya, analitik zekâsı güçlü ve çok yönlü düşünebilen mühendisler yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Protokol imza töreni sonrasında TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Prof. Dr. Nükhet Hotar, tesiste yer alan Milli Muharip Uçak simülasyonunu da test etti.