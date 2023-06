DEÜ'den mükemmeliyetçi proje başarısı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2050'ye Doğru Asya Üniversiteleri Konferansında büyük bir başarıya imza attı. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan resim ve heykel projesi, 2023 Asya Ödülleri Sanatta Mükemmeliyetçilik alanında 700 üniversite arasında ilk 7'ye girdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizin nitelikli eğitim, inovatif proje üretimi ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik global çaptaki çalışmaları artarak devam ediyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada, Üniversitemizin başarısı saygın kuruluşlarca tescilleniyor. Elde ettiğimiz başarılar ‘Dünyada İlk 500' hedefine bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor” dedi.

Dünya'da ilk 500'e girme hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla önemli projelere imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Hong Kong'da düzenlenen 2050'ye Doğru Asya Üniversiteleri Konferansına katıldı. Üç gün süren ve dünya çapında birçok üniversitenin katıldığı etkinlikte DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp ve Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Çiçek, Üniversitenin THE 2023 etki sıralamasındaki başarısını ve uluslararası projeleri tanıtma fırsatı yakaladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün yenilikçi bakış açısıyla, insanlığın ortak problemlerine ışık tutmayı amaçladığını kaydederek, üniversitelerarası iletişime önem verdiklerini ifade etti. Rektör Hotar, “Üniversitemizin nitelikli eğitim, inovatif proje üretimi ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik global çaptaki çalışmaları artarak devam ediyor. Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada, üniversitemizin başarısı saygın kuruluşlarca tescilleniyor. Alanında uzman bilim insanlarımız global çözümler üretmek hedefiyle önemli çalışmalar yürütüyor. Üniversite üst yönetimi olarak ülkemize katma değer sağlayan mensuplarımıza gereken tüm desteği veriyoruz. Elde ettiğimiz başarılar Dünyada İlk 500' hedefine bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor” dedi.

Hong Kong'da düzenlenen konferansa katılan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp de, “2050'ye Doğru Asya Üniversiteleri Konferansında, projelerimizi ve uluslararası hedeflerimizi anlatma fırsatı yakaladık. Konferansta özellikle pandemi sonrasında her alanda yaşanan krizleri fırsata çevirmek, iklim değişikliği ve üniversite devlet ortaklıkları gibi birçok alanda asya üniversitelerinin birlikte çalışması ön plana çıkan konular arasındaydı. Etkinliğe ev sahipliği yapan The Chinese University of Hong Kong Rektörü Prof. Rocky S. Tuan ile hastanelerimiz arasında geliştirilebilecek iş birliklerini, sağlıktaki son gelişmeleri ve proje önerilerini görüştük” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demiralp, DEÜ'nün düzenlenen konferansta büyük bir başarıya imza attığını dile getirerek, “Geçtiğimiz hafta sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kapsayan THE 2023 etki sıralamasında hepimizi gururlandıran üniversitemiz, yine uluslararası bir başarıya imza attı. Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan resim ve heykel projesi, sanatta mükemmeliyetçilik alanında 700 üniversite arasından ilk 7'ye girerek bizleri mutlu etti” diye konuştu.