DEÜ'den Seferihsar'da misafirhane hizmeti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Seferihisar'da barınma sıkıntısı yaşaması ihtimaline karşı önlem alarak misafirhane hizmeti başlattı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'lü öğrencilerin yeni akademik yıla huzurlu bir başlangıç yapması için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.

Türkiye'nin köklü kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi, bünyesinde barındırdığı öğrencilerinin huzurlu ve konforlu bir eğitim hayatı geçirmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülkemizde sporun gelişmesine hizmet eden nitelikli bireylerin yetiştirildiği DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Seferihisar'da barınma sorunu yaşamasını istemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrenciler için misafirhane hizmeti sunmaya başlıyor. Seferihisar'da okuyan DEÜ'lü öğrenciler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binası bünyesinde oluşturulan misafirhanede kalabilecek. Pandemi koşullarına uygun şekilde hazırlanan misafirhanede konaklama imkanı bulacak DEÜ'lü öğrenciler, yeni akademik yılda eğitimlerine sorunsuz başlayabilecek.

“Öğrencilerimiz bize emanet”

Dokuz Eylül Üniversitesinin her zaman öğrencilerinin yanında olduğunu söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin Seferihisar'da herhangi bir barınma sıkıntısı yaşama ihtimaline karşı önlemlerimizi aldık. DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında oluşturduğumuz misafirhane ile öğrencilerimizin yeni akademik yıla huzurlu bir başlangıç yapmalarını sağlayacağız. Tüm imkanlarımızla, aileleri tarafından bizlere emanet edilen evlatlarımızın her zaman yanındayız. Gelecekte, ülkemizin tanıtılmasında ve sporun yaygınlaştırılmasında ciddi sorumluluklar üstlenecek, spor ve bilimi buluşturarak uluslararası başarılara imza atacak öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin yeni eğitim yılına sorunsuz başlaması için yoğun çaba harcayan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

Tüm eksikler giderildi

DEÜ'ye bağlı öğrenci yurtlarında da 4 Ekim'de başlayacak akademik takvim öncesinde tüm eksikler giderildi, bakım ve onarımlar tamamlandı. DEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı mensuplarının yoğun gayretleriyle hazırlıkların bitirildiği yurtlar, pandemi koşullarına da uygun hale getirildi. DEÜ'nün öğrencilerine kaliteli ve konforlu hizmet sunduğu yurtlar, yüksek standartlarda hizmet veriyor.