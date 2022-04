DEÜ'den Tınaztepe'ye 40. yıl bereket korusu

Tınaztepe Yerleşkesi'nde meyve ağaçlarından 40. yıl bereket korusu oluşturan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ilk fidanları toprakla buluşturdu. S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bağışladığı fidanların ilk bölümü, DEÜ Denizcilik Fakültesinin bulunduğu alana dikildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu yıl kuruluşunun 40. yılını kutlamaya hazırlanan araştırma üniversitemiz kendisine emanet edilen kutsal yurt toprağına hak ettiği değeri vermeye devam ediyor” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçtiğimiz kasım ayında oluşturduğu 40. yıl hatıra ormanından sonra şimdi de 40. yıl bereket korusu için ilk fidanları toprakla buluşturdu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve üniversite mensuplarının yer aldığı fidan dikiminde, ilk etapta 200 meyve fidan Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan denizcilik fakültesinin bulunduğu alana dikildi. S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin bağışladığı toplamda bin 500 meyve fidanı, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nde yer alan uygun alanlara yerleştirilecek. Yetiştirme koşullarına uygun olarak, Tınaztepe Yerleşkesi'ne konumlandırılacak; elma, erik, vişne, kiraz, armut ve ayva fidanlarıyla üniversiteyi meyve kokusu saracak. Fidanların büyümesiyle ağaçlardan elde edilen taptaze meyveler, DEÜ'lü öğrencilerle buluşturulacak.

Dokuz Eylül Üniversitesinin kurum olarak ağaca, yeşile ve doğaya her zaman saygı duyan uygulamalar gerçekleştirdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bu yıl kuruluşunun 40. yılını kutlamaya hazırlanan araştırma üniversitemiz kendisine emanet edilen kutsal yurt toprağına hak ettiği değeri vermeyi sürdürüyor. Üniversite olarak, attığımız her adımı mensuplarımız, vatandaşlarımız ve daha güzel bir dünya için atıyor, yerleşkelerimizdeki doğal yaşamı ve habitatımızı zenginleştirecek projelere özel bir önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ‘Geleceğe Nefes' kampanyasına destek olan ve güzel kentimizde binlerce ağaç fidanını toprakla buluşturan büyük ailemiz, zarar gören ormanları yeşillendirecek on binlerce fidanı ülkemizin farklı noktalarına gönderdi. Yine; onkoloji bölümünde tedavi gören evlatlarımızı Balçova'daki kendi meyve bahçesinde ağırlayan mensuplarımızla umudun, bereketin ve paylaşmanın önemini vurguladık” dedi.

DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından pilot yerleşke olarak seçildiğini hatırlatan Rektör Hotar, çevre, iklim ve sıfır atık konularında öncü çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üreticilerinden gelen bin 500 meyve fidanıyla güzel bir bahçe oluşturacaklarını ifade eden Rektör Hotar, “Kıymetli üreticilerimizden gelen bu güzelliklere emek verecek, onları suyunu ve gıdasını eksik etmeden büyüteceğiz. Birkaç yıl içinde bu alan meyvesinden, gölgesinden ve serinliğinden faydalanılacak bir yer olacaktır. Bahar aylarında güneşe kendisini gösterecek çiçekler, hem bereketin habercisi olacak hem de güzel kokularıyla canlıları kendisine çekecektir. Elbette buradan toplanan meyveler de, mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza şifa getirecek, güzel sohbetlerin ve güçlü arkadaşlıkların bağını kuracaktır. Bu düşüncelerle meyve bahçemizin kurulmasına emeği geçen mensuplarımıza, kooperatifimize, üreticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Rektör Hotar, DEÜ'lü öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu, can suyu verdi. Öğrencilerle bol bol sohbet eden ve fotoğraf taleplerini kırmayan Rektör Hotar, kısa bir gösteri sunan DEÜ Denizcilik Fakültesi Bandosu da teşekkür etti.