DEÜ'den uluslararası bir iş birliği daha

DEÜ bu kez, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde iş birliği yaptığı üniversite sayısını artırıyor. DEÜ bu kez de, Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı. DEÜ Rektörlük Binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kırgızistan Uluslararası Üniversite Rektörü Asylbek Aidaraliev, Rektör Yardımcısı Baatyrbek Akylbekov, DEÜ üst yönetimi ve DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Olgun Çiçek katıldı.

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yakın ilişkiler geliştirdikleri Türk dünyasından farklı yükseköğretim kurumları ile iş birliklerine son derece önem verdiklerini ifade etti. DEÜ'nün dünya üniversitesi olma yolunda özellikle son dönemde gerçekleştirdiği iş birlikleri ile önemli adımlar attığını belirten Rektör Hotar, “Uluslararasılaşma stratejimizi destekleyen akademik boyuttaki önemli bir iş birliğini daha Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi ile hayata geçirdik. Öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi küresel iş birlikleri ile desteklediğimiz bu protokolümüz, özellikle Türk dünyası ile olan kültürel bağlarımızı akademik ve bilimsel çalışmalar ile zenginleştirmemizi, ortak bilimsel faaliyetler yürütmemizi sağlayacak” dedi.

Rektör Hotar, açıklamalarının devamında, imzalanan protokolün hem DEÜ'lü akademisyenler hem de öğrenciler adına önemli kazanımlar sağlayacağını söyleyerek, “Başarılı performansı ile araştırma üniversitesi beratı almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, öğretim ve araştırma faaliyetlerimizi küresel iş birlikleri ile desteklemeye özen gösteriyoruz. Özellikle Türk dünyası ile olan kültürel bağlarımızı akademik ve bilimsel çalışmalar ile zenginleştirerek, ortak faaliyetlerin yürütüldüğü platformlar oluşturmayı arzuluyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyor, misafirlerimize ve mensuplarımıza katkıları için teşekkür ediyor; benzer iş birliği adımlarını farklı kulvarlarda da yürütmeyi hedeflediğimizi belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rektör Hotar, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile güç birliğimizde süreklilik sağlanmasını diliyoruz. İş birliklerimiz çerçevesinde iki üniversite arasında öğrenci ve akademisyen değişiminin desteklenmesi, kurumlar arasındaki bilimsel yayın ve eğitim materyallerinin değişimi, bilimsel araştırma projelerinin uygulanması noktasındaki araştırmalar, ortak kongre, konferans, seminer ve çalıştayların düzenlemesi gibi faaliyetler bulunuyor. Bunun yanı sıra; sağlık turizmi, çift diploma anlaşmaları ve farklı bir alan olarak uzay tıbbına yönelik bir çalışma yürütmek gibi planlamalarımız var. Tüm bunlara yönelik ilerleyen süreçte adımlarımızı ivedilikle atacağız."

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamanın memnuniyetini dile getiren Kırgızistan Uluslararası Üniversite Rektörü Asylbek Aidaraliev ise DEÜ'nün kültürel ve bilimsel çalışmalarını Kırgızistan'dan takip ettiklerini belirterek, “Güçlü bağlarımız, kültürümüz ve medeniyetimiz, bizler için önemli bir itici güç. Bu güç ile faaliyetlerini yakından izlediğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi ile çalışmaktan mutluluk duyacağız. Bizleri İzmir'de güzel bir misafirperverlikle ağırlayan Sayın Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ve tüm DEÜ ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.