DEÜ'den yeşil kalkınmaya tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin 2053 vizyonu hedefleri arasında yer alan yeşil kalkınma hamlesine tam destek verdiklerini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak çevrenin korunması ve temiz enerji konularda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye, 191 ülkenin taraf olduğu Paris İklim Anlaşmasını TBMM Genel Kurulunda onayladı. Anlaşma kapsamındaki ülkelerin 2050'ye kadar sera gazı emisyonlarını sıfırlamak için taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye, anlaşma kapsamında emisyon artışını 2030 itibariyle yüzde 21 azaltma taahhüdünde bulunurken, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) de ülkemizin ‘sıfır emisyon' ve ‘yeşil kalkınma' hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik faaliyetlerine devam ediyor.

Fosil yakıt kullanımını azaltan, yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkaran çalışmalara imza atan DEÜ, çevre dostu uygulamalarıyla da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için tüm mensuplarıyla çaba gösteriyor. 15 yerleşkesinde Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Arıtma Çamurları Laboratuvarı'nda çamurdan elektrik ve gaz üretiyor. Tınaztepe Yerleşkesi'nde başlattığı yağmur hasadı projesinden elde ettiği suyu tarımsal sulamada kullanan DEÜ, yemekhaneden çıkan sebze ve meyve atıkları ile budama ve bahçe atıklarından elde edilen kompost ürünü gübre olarak değerlendiriyor. DEÜ ayrıca, paydaşı olduğu TRUST projesiyle endüstriyel atık suların arıtılarak yeniden kullanımını içeren proje kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

"Ülkemize ve milletimize faydalı işler yapmaya devam edeceğiz"

Yenilenebilir enerji konusunda da bilimsel faaliyetlerine ara vermeyen Dokuz Eylül Üniversitesi, üniversitenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bütün yerleşkelerinin çatı ve otoparklarında Güneş Enerji Sistemlerinin (GES) kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin güneş enerjisinin depolanmasına ve bu alana yönelik teknolojilere ilişkin bilimsel projeleri devam ederken, DEÜ'yü uluslararası yarışmalarda da temsil eden DEÜ Solaris Güneş Arabaları ekibinin de çalışmalarına destek veriliyor. 'Dünya 1 Derece Isınmasın' projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinin bütün yerleşkelerindeki ısınma sistemlerinde sıcaklık seviyesi 1 derece düşüren DEÜ, geçtiğimiz günlerde Tınaztepe Yerleşkesinde elektrikli scooter hizmeti başlatarak karbon ayak izini azaltacak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin karbon ayak izini azaltacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara imza attığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeşil kalkınma devrimi başlatarak 2053 yılında ‘net sıfır emisyon' vizyonu ortaya koydu. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak çevre konusunda önemli bir bilgi birikimine ve hassasiyetine sahip olan 85 bin mensubumuzla bu vizyona uygun olarak hareket ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede enerji kaynaklarının verimli kullanımı, iklim dostu ekonomiler, yeşil teknolojiler, doğa ve çevre dostu uygulamaların giderek önem kazandığı biliyor; üniversite olarak, doğaya reçete olacak teknolojileri geliştirecek bilimsel çalışmaları teşvik ediyoruz. Yeşil kalkınma hamlesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerimiz ve bilimsel çalışmalarımızla; çevre dostu, milli ve yerli kaynaklara yönelen uygulamalarımızla öğrencilerimizi, üniversitemizi geleceğe hazırlamaya, ülkemize ve milletimize faydalı işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.