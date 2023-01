DEÜ'den yurt seferberliği: 28 milyon TL'lik yatırım

Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitesi olarak, öğrencilerimizin beslenme, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya; onlara konforlu eğitim alanları sunmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Kampüsü içinde yer alan ve toplam 6 bin metrekare alana kurulu iki bloktan oluşan Kız Öğrenci Yurdu, 28 milyon lira yatırım maliyeti ile yenilenerek törenle hizmete girdi.

Deprem yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan proje doğrultusunda yenilenen Buca Kız Öğrenci Yurdu bünyesinde, 160'ı tek kişilik, 12'si üç kişilik, 4'ü iki kişilik ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik odalar bulunuyor. Toplam 204 kapasiteli yurt bloklarında; idari ofis, mescit, çalışma salonları, ütü odaları, mutfak hazırlık odası ile her oda içinde tuvalet ve banyo imkânı da yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Araştırma üniversitesi olarak, öğrencilerimizin beslenme, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya; onlara konforlu eğitim alanları sunmaya özen gösteriyoruz. Ülkemizin deprem gerçeği doğrultusunda; yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla da hem yeni yatırımlara imza atıyor hem de yenileme, iyileştirme ve güçlendirme faaliyetlerini yürütüyoruz” dedi.

İzmir'in deprem kuşağında bulunduğuna, bu nedenle kent geneline yayılan DEÜ yerleşkelerinde fiziki iyileştirmelere ve güçlendirmelere de önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Hotar, “Elbette rektörlüğümüzün üniversitemizin yurt kapasitesini ve standartlarını geliştirmeye yönelik gayretleri, sadece bununla sınırlı değil. Hali hazırda bin 120 yatak kapasiteli yurtlarımızda, 990 öğrencimiz kalıyor. Hedefimiz; bu sayıyı 7 bine çıkarmak. Bunun için de rektörlüğümüz, yeni yatırımlara önem vermektedir. Örneğin; Buca'da 3 bin kişi kapasiteli öğrenci yurdu projemiz için gerekli alan, Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edildi; ayrıca rektörlüğümüz, Buca Tınaztepe'de kendi öz kaynaklarımızı kullanarak 2 bin 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdunu inşa etmeyi hedefliyor. Bunların yanı sıra; Torbalı'da 433, Kiraz'da 250, Seferihisar'da 60 ve Selçuk'ta 604 yatak kapasiteli yurtların inşa edilmesi için gerekli yerler de Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edildi. Biz de buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen Buca Kız Öğrenci Yurdunun yanı sıra 746 kişi kapasiteli Buca'daki Erkek Öğrenci Yurdu, 60 kişi kapasiteli Seferihisar Kız Öğrenci Konukevi, 30 kişi kapasiteli Seferihisar Erkek Öğrenci Konukevi ile 80 kişi kapasiteli Kiraz Kız Öğrenci Yurdunun da DEÜ'lü öğrencilerin barınma ihtiyacına cevap verdiğine değinen Rektör Hotar, “Biz, ülkemizin geleceği ve ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimize her zaman ve her yerde yardımcı olmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da kuruluş ilkelerimize bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu sürece katkısı olan birimlerimize ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Yine değerli bağışçılarımıza da her zaman kapımızın açık olduğunu hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ise Buca Kaymakamı olarak göreve başladığı günden beri DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile çok kıymetli çalışmalara imza attıklarına dikkat çekerek, “Üniversitenin araştırma üniversitesi olmasına, engellilere yönelik faaliyetlerden off-road yarışmalarına hep birlikte olduk. Üniversite için çok büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmakta. İkinci döneminin hayırlı olması dileğiyle ben hocamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun, var olsun” dedi.

Öte yandan resmi açılış törenine; akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.