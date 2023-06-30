DEÜ'den "Zamansız" sergi

Küratörlüğünü DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu'nun yaptığı multidisipliner sergide, fotoğraf ve resim sanatının yanı sıra afiş ve grafik tasarımı, seramik, maske, heykel, geleneksel ve dijital illüstrasyon çalışmalarından oluşan 96 eser bulunuyor. Serginin 3 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebileceğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, projenin ‘Sanatı Fotoğraflamak' dersi çerçevesinde oluşturulduğunu ifade etti.

DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin “Zamansız” adlı karma sergisinin açılışı yapıldı. İzmir Türk-Amerikan Derneği Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışında, enstitüde öğretim gören ve ‘Sanatı Fotoğraflamak' ortak dersini alan 73 öğrencinin eserleri sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu'nun yaptığı multidisipliner sergide, fotoğraf ve resim sanatının yanı sıra afiş ve grafik tasarımı, seramik, maske, heykel, geleneksel ve dijital illüstrasyon çalışmalarından oluşan 96 eser bulunuyor.

3 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek

Serginin 3 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebileceğini aktaran Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, “Sergimizi bu yıl dördüncü kez düzenliyoruz. Bu anlamda geleneksel hale getirdiğimizi söyleyebilirim. DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsünde günümüzün çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışı ile yeteneklerini açığa çıkaran ve sürekli geliştiren lisansüstü öğrencilerimizin kendi alanlarında yapmış olduğu özgün işlerini burada sergiliyoruz. Üstelik bugün burada sadece Türk öğrencilerimiz değil dünyanın birçok bölgesinden öğrencilerimizin de eserleri bizlerle beraber. Bu anlamda karma bir sergi diyebiliriz” dedi.

Serbest çalışmalardan oluşuyor

Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Koştumoğlu, şunları kaydetti: “Sergimizin bir özelliği de öğrencilerimizin gönüllülükle ve beğeni alanlarına göre serbest çalışmayla eserlerini oluşturması. Zaten sanatın da en güzel yanı bağımsız, zorlamadan, içinden geldiği gibi yapılandır. Bizler tabi burada çalışmaları sergilenen ya da sergilenmeyen tüm öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ayrıca destekleri için DEÜ Rektörlüğümüz başta olmak üzere tüm öğrencilerimize, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültemize, proje paydaşlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ediyorum.”