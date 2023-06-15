DEÜ'lü mezunların bitirme projeleri sergilendi

İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisindeki sergide, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin 19 farklı anasanat ve iki farklı anabilim dalından mezun öğrenci eserleri, sanat severlerle buluştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde, 2022-2023 öğretim dönemi mezun öğrencilerin en iyi bitirme projelerinin sergilendiği Z Raporu Bitirme Projeleri Sergisinin açılışı yapıldı. İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisindeki sergide, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesinin 19 farklı anasanat ve iki farklı anabilim dalından mezun öğrenci eserleri sanat severlerle buluştu.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve İzmir Resim ve Heykel Müzesi iş birliğinde, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ve Ege Kadın Dayanışma Vakfının katkılarıyla düzenlenen serginin açılış programına; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Müdür Vekili Dr. Ayşe Füruzan Caman, vakıf temsilcileri, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, serginin geleceğin sanatçı, tasarımcı ve eğitmenlerin yeteneklerini yansıttığını belirtti. 2011 yılından bugüne düzenlenerek gelenekselleşen etkinliğin, mezun öğrencilerin sanat kariyerlerinin bir parçasını sergileme ve paylaşma fırsatı yakaladığını belirten Prof. Dr. Öztuna, “Etkinliğimiz ile mezunlarımız sanat ve tasarım çalışmalarının çeşitliliğini, farklı becerilerin, yeteneklerin ve tekniklerin geniş yelpazesini sanat severlere yansıtmaktadır. Fakültemizdeki tüm öğretim elemanları adına, sergimizde çalışmaları sergilenen ya da sergilenmeyen tüm mezunlarımızın başarılarından gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Tüm öğrencilerimize güzel bir kariyer yolculuğu diliyorum” dedi.

Serginin küratörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Neda İsmail Atar ve Dr. Öğr. Üyesi Betül Uslu Özkan'ın yaptığı sergide açılış konuşmalarının ardından, bölümlerinde derece elde eden DEÜ'lü öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken, sergiye katılım gösteren her öğrenciye katılım belgesi ve etkinlik destekçilerine de teşekkür belgeleri verildi. İzmir Kültürpark içinde bulunan İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisindeki sergi, 22 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.