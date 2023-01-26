DEÜ'lü sanatçılar, Çocuk Senfoni Orkestrası'nda öncülük edecek

Protokol ile DEÜ Devlet Konservatuvarının başarılı öğrencileri, Narlıdere Belediyesinin hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası'nda akranlarına öncülük edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Narlıdere Belediyesi ile anlamlı bir protokole imza attı. Protokol doğrultusunda DEÜ Devlet Konservatuvarının başarılı öğrencileri, Narlıdere Belediyesinin hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası'nda akranlarına öncülük edecek. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir'de örnek olacak bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. DEÜ olarak toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu sürdürdüklerini ifade eden Rektör Hotar, “Sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, araştırıcı sanatçılar yetiştiren devlet konservatuvarımızın öğrencileri, yetenekleri ile fark edilmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz, Narlıdere Belediyesinin çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası'ndaki akranlarına, projelerinde katkı sunacaklar” dedi.

“Sanata dokunmayı sürdürüyoruz”

Yetiştirdiği öğrencileri ile ulusal ve uluslararası alanda ismini çokça duyuran Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarının, İzmir'in sanat yaşamına dokunmayı sürdürmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Rektör Hotar, “Ülkemizdeki konservatuvarlar arasında en iyilerden biri olan devlet konservatuarımız ile Narlıdere Belediyesi bünyesinde İzmirli çocuklarımızdan oluşan amatör orkestraya destek sağlayacak, gelişimine katkı sunacağız. Kalkınma yolunun ölçülerinden olan sanatsal/kültürel faaliyet ve müzik dinletisi gibi alanlarda Narlıdere Belediyesi ile karşılıklı iş birliğine ilişkin esasları içeren protokolümüzü imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Engin'den Rektör Hotar'a teşekkür

Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ise destekleri için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile DEÜ Devlet Konservatuvarı hocaları ve öğrencilerine teşekkür etti. İmzalanan protokolle DEÜ ile ilişkilerin daha etkili ve verimli bir hale geleceğini söyleyen Engin, “Şehrimizin kültür ve sanat yaşamına önemli bir ivme kazandıracak protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörlüğü binasında gerçekleşen imza törenine; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narbel A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüceışık, Narlıdere Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ebru Tuba İnci, DEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ebru Güner Canbey, Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Girgin ve DEÜ üst yönetimi katıldı.