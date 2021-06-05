DEÜ'nün 12 yerleşkesi sıfır artık belgesi aldı

Karbon ayak izini azaltarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), İzmir'in dört bir yanında bulunan 12 yerleşkesi için Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Diğer yerleşkeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularının devam ettiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bir yandan üniversite olarak tüm yerleşkelerimizde sıfır atık uygulamaları yapıyor bir yandan da akademik ve idari personelimiz ile Sıfır Atık projesi hakkında bilgi vermek amacıyla eğitimler veriyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılında yayınladığı Sıfır Atık Yönetmeliğinden bir yıl önce, 2018 yılında uygulamaya aldığı atık yönetim politikasıyla karbon ayak izini azaltıyor. Bu kapsamda akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirilirken, tüm yerleşkeleri kapsayacak şekilde atık yönetimi uygulamaları titizlikle sürdürülüyor.

Yerleşkelerin tamamında geri dönüştürülebilen atıklar kumbara sistemi ile ayrıştırılırken, tehlikeli atıklar da uygun şekilde bertaraf ediliyor. Toplanan atıklar ve verilen eğitimler, Entegre Çevre Bilgi Sistemine işlenerek kayıt altına alınıyor. Uygulamalar kapsamında İl Çevre Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Tınaztepe Yerleşkesi, Sağlık Yerleşkesi, İlahiyat Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, Bergama MYO, Torbalı MYO, Veteriner Fakültesi ve Efes MYO yerleşkeleri Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Devak Otel, DEÜ Yurt, Sabancı Kültür Sarayı için de başvuru süreci devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesinin atık yönetimi konusuna titizle eğildiğini anlatan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren bir kurumu olarak bu konu bizim için hayati öneme sahip. Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz, gelecekte yaşayacakları güzel bir dünya bırakmak da boynumuzun borcu; ama sadece temiz bir çevre, sağlıklı bir dünya bırakmak yeterli değil. Onların da bunu sonraki nesillere aynı şekilde iletmelerini sağlamak gerek. Dolayısıyla bir yandan üniversite olarak tüm yerleşkelerimizde sıfır atık uygulamaları yapıyor bir yandan da akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize Sıfır Atık Projesi hakkında bilgi vermek amacıyla eğitimler veriyoruz. Pandemi öncesinde yüz yüze eğitim devam ederken uygulamalar kapsamında kreş öğrencilerimizle sıfır atık projeleri yaptık. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimiz Sabancı Kültür Sarayında bilgilendirici etkinlikler düzenlediler. Mühendislik Fakültesi mensuplarımızın yemekhaneden çıkan 1 ton sebze ve meyve atığından ürettikleri 200 kg kompost Tınaztepe Yerleşkesindeki ağaçların diplerinde gübre olarak kullanıldı” dedi.

Atıkları geri kazanıyorlar

Geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kâğıt, cam, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ile tehlikeli atıkları kaynağında ayırıp standartlara uygun olarak yetkili firmalara teslim ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu Entegre Çevre Bilgi Sistemi ve Motat Sisteminde kayıt altına aldık. Tüm bu çalışmaların ardından şartları yerine getiren rektörlük binamızın da arasında olduğu 12 yerleşkemiz Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandılar. Diğer yerleşkelerimiz için de başvuru sürecimizi sürdürüyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için yaptığımız tüm bu çalışmalarımızın sonuçlarını sifiratik.deu.edu.tr/sayaç adresimizden de yayınlıyoruz” diye konuştu.