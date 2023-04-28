DEÜ'nün deprem belgeselinin basın gösterimi yapıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; yaşanan süreci ve Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) bölgede yürüttüğü faaliyetleri konu alan ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' adlı belgeselin lansmanı gerçekleştirildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ve DEÜ fertlerinin anısına ithaf edilen; zihinde kalıcı olması adına da Kahramanmaraş'ın plakası ile uyumlu olacak şekilde 46 dakika 46 saniye uzunlukta hazırlanan belgesel, üniversitenin resmi internet sayfasından ve YouTube'daki ‘DEUwebtv' üzerinden izlenebilecek.

Türkiye'yi yasa boğan ve on binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; yaşanan süreci ve Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) bölgedeki hizmetlerini konu alan "Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması" isimli belgeselin lansmanı, DEÜ Rektörlük Binası'nda düzenlendi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların ve DEÜ fertlerinin anısına ithaf edilen; zihinde kalıcı olması adına da Kahramanmaraş'ın plakası ile uyumlu olacak şekilde 46 dakika 46 saniye uzunlukta hazırlanan belgesel, basın mensuplarının katıldığı toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı. Üniversitenin resmi internet sayfasından ve YouTube'daki ‘DEUwebtv' üzerinden de izlenebilecek belgeselin önümüzdeki süreçte başka platformlarda da yayımlanması hedefleniyor. DEÜ Rektörlüğü Çatı Restoran'da gerçekleştirilen ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, büyük kayıplara neden olan felaketin ilk gününden itibaren bölgede, başta sağlık hizmeti olmak üzere arama kurtarma çalışmaları ile yer aldıklarını söyledi. Depremden etkilenen şehirlerde yaşayan vatandaşlara; ilk etapta sağlık hizmeti ve arama kurtarma çalışmaları ile ulaştıklarını belirten Rektör Hotar, devamında ise DEÜ ekipleri ile insani yardım, temiz içme suyu, barınma ve gıda desteğinde bulunduklarını kaydetti. Rektör Hotar, deprem bölgesinde aktif olarak hizmet veren 34 üniversite mensubunun duygularına da yer verildiği belgeselin hem zihinde kalıcı olması hem de arama kurtarma çalışmalarına saygı göstergesi adına Kahramanmaraş'ın plakasına uygun şekilde 46 dakika 46 saniye uzunlukta hazırlandığını belirtti.

Üç bölümden oluşuyor

Belgeselin ‘Bir şey yapmamız lazım', ‘Yaralarımızı birlikte saracağız' ve ‘Aynı çatı altında' başlıklı üç bölümden oluştuğunu açıklayan Rektör Hotar, arşiv görüntülerinin özgün bir metin yönünde derlendiğini ifade etti. İzleyenlere deprem gerçeğini yansıtması adına böyle bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Rektör Hotar, “Hepimizi derinden üzen afette, örnek bir dayanışma sergileyen milletimizin bu yönüne vurgu yapmak için belgeselimize ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması' adını verdik” dedi. Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili detaylı bilgilere ve söz konusu faaliyetlerin yürütücüleri tarafından anlatımına dikkat çekildiği belgeselin özenle hazırlandığının altını çizen Rektör Hotar, “Belgeselin ‘Bir şey yapmamız lazım' başlığını taşıyan ilk bölümde, depremin özellikle ilk günlerinde yürütülen faaliyetlere yer verdik. Uzun vadeli yardım faaliyetleri ve bilimsel çalışmaların anlatıldığı ikinci bölümde ise ‘Yaralarımızı birlikte saracağız' diyerek yaşananları anlattık. Son bölümde ise üniversitemizin Seferihisar'daki Sosyal Tesislerinde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın duygularını ‘Aynı çatı altında' izleyiciye aktardık” ifadesinde bulundu.

DEÜ evlatlarını unutmadı

Belgeselin hem vatandaşlara hem de depremden etkilenen illerde hayatını kaybeden 13 DEÜ öğrencisine ithaf edildiğini belirten Rektör Hotar, “Devletimizin imkanlarını sonuna kadar seferber ettiği bu zorlu süreçte bizler, DEÜ ailesi olarak farklı alanlarda elimizden geldiğince depremin yaralarını sarmaya çalıştık. Bölgeye ulaşan üniversite bünyesindeki ilk sağlık ekibi DEÜ oldu ve desteğimiz de halen devam ediyor. Belgeselimizi aramızdan ayrılan vatandaşlarımıza ve DEÜ'lü evlatlarımıza adadık. Şu anda belgeselimizi DEÜ'nün resmi internet sayfasından ve YouTube kanalı olan DEUwebtv üzerinden kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki süreçte bu çalışmamamızı farklı platformlarda yayınlamayı da hedefliyoruz” dedi.

Teşekkür etti

DEÜ'nün Türkiye'ye hizmet edecek sosyal projeleri geliştirmeye devam edeceğini aktaran Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan; sağlık hizmetlerinin sunulmasını ve yardımların ulaştırılmasını sağlayan büyük ailemizin fertlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Depremin ardından bölgede bilimsel çalışmalar yürüten ve raporlar hazırlayan akademisyenlerimize; gönüllü olarak hizmet veren mesai arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Elbirliği yaptığımız bu süreçte devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına; bölgeye yardım elini uzatan aziz milletimize minnettarız. DEÜ ailesi olarak depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza da şifa diliyoruz.”