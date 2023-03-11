DEÜ'nün meslek hastalıkları hastanesinde sona doğru

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2019 yılında temeli atılan, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde son aşamaya gelindi. 200 yatak kapasitesi ve üç bloktan oluşan 52 bin metrekare kapalı alanı ile dikkat çeken sağlık tesisi için, DEÜ Rektörlüğü ile ihaleyi kazanan yüklenici firma arasında ‘tamamlama inşaatı' için protokol imza töreni yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde son aşamaya geldi. Aliağa Belediyesince kaba inşaatının, statiğinin ve elektrik projelerinin 2022 yılı sonunda bitirilmesiyle DEÜ tarafından teslim alınan hastanede, ‘tamamlama inşaatı' süreci başlıyor. Bu çerçevede, 200 yatak kapasitesi ve üç bloktan oluşan 52 bin metrekare kapalı alanı ile dikkat çeken sağlık tesisi için DEÜ Rektörlüğü ile ihaleyi kazanan yüklenici firma arasında protokol imza töreni yapıldı. DEÜ Rektörlük Binasındaki törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yüklenici firma adına müteahhit Sezgin Ulu ve DEÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Demir katıldı.

Projede sona doğru

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Dokuz Eylül Üniversitesinin 2022 yatırım bütçe planına eklenen ve tamamlama inşaatı açık ihalesi sonucunda 509 milyon 478 bin lira bedelle Özsoy İnşaat Turizm Tic. ve San. A.Ş – Gelişim Yapı San.ve Tic. A.Ş. (OG) iş ortaklığı tarafından yürütülecek olan projenin 15 ayda bitirilmesi öngörülüyor. İmza töreninde sürece ilişkin açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'deki tek mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi olacak tesisin, nitelikli sağlık hizmetlerinde bir üs vazifesi göreceğini ifade etti. Önemli sanayi işletmelerinin olduğu Aliağa'da, iş kazaları ve meslek hastalıkları alanında ihtisaslaşmış bir sağlık tesisine olan ihtiyacın bu çalışmayı hayata geçirdiğini kaydeden Rektör Hotar, projede sona gelinmiş olmasının heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Kendilerinden projenin 450 günde tamamlanacağı sözünü de aldık"

Bölgenin ihtiyaç duyduğu hastane için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemiz, bölgenin beklentileri doğrultusunda Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesini hızlıca projelendirdi. Hastanenin kurulacağı, mülkiyeti Aliağa Belediyesine ait olan arazinin üniversitemize devri gerçekleşti. Kaba inşaatı, statiği, mekaniği ve elektrik projeleri de bitirilen hastanemizde tamamlama inşaatı sürecine gelindi. Bugün de rektörlüğümüzde düzenlediğimiz protokol töreni ile yüklenici firma temsilcisi Sezgin Ulu ile imzalarımızı attık. Kendilerinden projenin 450 günde tamamlanacağı sözünü de aldık. İhtisaslaşmış bir anlayış üzerinden inşa edilen hastanemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Aliağa Belediyesi başta olmak üzere diğer proje ortaklarına ve emeği geçen DEÜ mensuplarına gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin ilkleri barındıran öncü bir hastane olacağının altını çizen Rektör Hotar, “Bölgeye her anlamda hizmet sunacak hastanemizde, gemi sökümlerinde denizin metrelerce derinliğinde çalışan işçilerde yaşanabilecek vurgun, karbonmonoksit zehirlenmesi ve olası yanık gibi durumlarda büyük önem arz eden ve ülkemizde sınırlı sayıda hastanede bulunan Hiperbarik ünitesi de olacak. Projelendirilmesinden itibaren mesleki ve çevresel hastalıklar hastanesi olarak ülkemizde bir ilk olarak yükselen hastanemiz, yaşanmasını istemediğimiz; ancak gelişebilecek meslek kazalarına en etkili şekilde müdahale imkânına sahip olacak” bilgisini paylaştı.

Hastanenin tamamlama inşaatını en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen yüklenici firmadan müteahhit Sezgin Ulu ise böylesi topluma dokunan bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu özel hastanenin Aliağa'ya kazandırılmasında büyük emeği olan Rektörümüz Nükhet Hotar'a, tüm proje paydaşlarına ve DEÜ ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Projemizi en geç 450 günde teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.

200 yatak kapasitesi

52 bin metrekare kapalı alana ve 200 yatak kapasitesine sahip olacak Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi; acil servis, mikro cerrahi, yanık ünitesi, hiperbarik oksijen, hemodiyaliz, endoskopi, bronkoskopi, gastroskopi, kolonoskopi, radyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi ünitelerinden oluşacak ve alanında uzman sağlık çalışanları ile tüm bölge halkına hizmet verecek.