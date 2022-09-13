DEÜ'ye bağlı Özel 75. Eğitim Kurumlarında okul heyecanı

Türkiye genelinde 12 Eylül Pazartesi günü başlayan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın heyecanı, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) bağlı Özel 75. Eğitim Kurumlarında da yaşandı. Yeni eğitim dönemini sevinçle karşılayan DEÜ'lü minik öğrenciler, hem arkadaşlarına hem de okullarına kavuşurken; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da özel günlerinde onları yalnız bırakmadı. Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Rektör Hotar, “Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize, başarı ve güzellik getirmesini diliyorum” dedi.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ve ailenin heyecanla beklediği ders zili çaldı. Bu yıl, 12 Eylül Pazartesi günü başlayan Eğitim Öğretim Yılı'nın(2022-2023) sevinci ülke genelinde hissedilirken; Dokuz Eylül Üniversitesi'ne(DEÜ) bağlı Özel 75. Eğitim Kurumları'nda da benzer duygular yaşandı. Üniversitenin Buca Tınaztepe Yerleşkesi'nde bulunan okullarında; aileleriyle birlikte yeni döneme başlamanın tatlı heyecanını yaşayan minik öğrenciler, hem arkadaşlarına ve öğretmenlerine hem de sınıflarına kavuştu. Öğrencilerden bazılarının ilk defa okula ve derse geldiği bu özel günde, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise minik kalpleri yalnız bırakmadı.

DEÜ-Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel'in, Kurucu Temsilcisi Doç. Dr. Ayten Erduran'ın, Okul Müdürü Güzin Gül Yurtsever'in, okul yönetiminin ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette Rektör Hotar, minik öğrencilerin dersine girdi; oyununa katıldı; şarkılarını dinledi.

Kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilere teşekkür de eden Rektör Hotar, “Eylül ayının bu güzel gününde ve eğitim öğretim yılının açılışında, hem evlatlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyduk hem de öğretmen ve velilerimizin heyecanına ortak olmaya çalıştık. Yaz tatilinin ardından okullarına kavuşan öğrencilerimizin moralinin yüksek olması, verimli ve güzel bir eğitim yılı geçireceğimizi gösterdi. Bu da, bizi sevindirdi” dedi.

Bilgi ve beceri geliştirmek

Temel eğitim hayatının bireyin mesleki ve kişisel gelişimi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Rektör Hotar, “Kurumumuzda, anasınıfı ve ilköğretim düzeyinde eğitim veriliyor. Burada çocuklarımızın dünyayı tanımalarına; çok yönlü düşünmelerine; bilgi ve becerilerini geliştirmelerine dikkat ediyoruz. Elbette milli ve manevi değerlerimize bağlı; yerel ve küresel gerçeklikler ışığında düşünen çocuklar yetiştirmeye de özen gösteriyoruz. Okulumuzda; günlük yaşam becerilerine, dil gelişimine, duyu gelişimine, matematik eğitimine ve kozmik eğitime yönelik materyaller bulunuyor. Bunlar da çağdaş eğitim metot ve uygulamaları ile bir araya gelerek, DEÜ'nün eğitimdeki farkını ortaya koyuyor” dedi.

Her noktada destekliyoruz

Okuldaki öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklediklerini kaydeden Rektör Hotar, “Nitelikli eğitim faaliyetleri yürüten, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren, kulüpleri olan, bilim ve teknolojiyi içselleştiren, çevre ve doğa dostu bir okulumuz var. Buradaki öğretmenlerimiz de alanlarında son derece yetkin ve deneyimli insanlar. Dolayısıyla hemen her noktada öğrencilerimizi rahatlıkla destekliyoruz. Okulumuzun yerleşke içinde yer alması ise hedeflerin ortaya koyulmasında manevi bir destek sağlıyor” ifadesinde bulundu. Öğrencilerin etkinlik ve derslerine katılıp zeybek gösterilerini izleyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni eğitim-öğretim yılının ülkemizin geleceğini inşa ve ihya edecek öğrencilerimize, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Sabır ve fedakârlıkla görev yapan bütün öğretmenlerimize ve eğitim camiamızın neferlerine, kolaylık temenni ediyoruz. Velilerimize ve onların yokluğunu aratmayan zengin gönüllü insanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim yılı, ülkemize hayırlara vesile olsun.”