Dev e-ihracat konferansına EİB ev sahipliği yapacak

Dünya ticaretinden aldığı pay hızla artan, e-ticarette öne çıkan isimler, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda 9 Ocak 2019 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri'nde "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" konulu konferansta bir araya geliyor.

İstanbul'da düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük e-ihracat buluşması olan ve bin kişinin katılımıyla düzenlenen "E-İhracat Odaklı Yenilikçi Ekonomi" konferansının devamı niteliğindeki etkinlikte, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki payının arttırılmasına katkı sağlamak için A'dan Z'ye e-ihracatın tüm fonksiyonları tartışılacak. Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) katkılarıyla Word e Commerce Forum (WORLDEF) tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenen Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı Türkiye'nin tüm e-ticaret ekosistemini bir araya getiriyor.

Dünya genelinde tüketici tercihlerinin hızla değiştiğini ve e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının hızla arttığını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, her alanda teknolojinin ticaretteki kuralları yeniden dizayn ettiğini, Egeli ihracatçıların bu ekosisteme ayak uydurması için "İzmir'den Tüm Dünyaya E-İhracat" isimli konferansı büyük bir fırsat olarak gördüklerini, Egeli ihracatçıların yoğun ilgi göstermesini beklediklerini kaydetti.

"Hedefimiz ürettiğimiz katma değerli ürünleri global pazarla buluşturmak" diyen Zandar, "Dünya'nın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek isteyen Türkiye'nin, e-ihracata yoğunlaşması gerekiyor. Bugün 170 milyar dolar bandında olan ihracatımızı 500 milyar dolar seviyelerine çıkarabilmek için inovasyon, Ar-Ge ve tasarım odaklı üretim ve e-ihracat gibi pazarlama metotlarını iş hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Uluslararası e-ticaret 2020'de 1 trilyon dolara ulaşacak"

Uluslararası e-ticaret katlanarak büyüyor. Hızla güçlenen e-ticaret sektörünün hacmi 2016 yılında 300 milyon dolar iken, 2020 yılında 1 trilyon dolara yaklaşması bekleniyor. Yerel ticaret ile küresel anlamda yapılan e-ticaret arasındaki farklara bakıldığında ise sınırlar ötesi yapılan ticaret iki kat daha hızlı performans gösteriyor.