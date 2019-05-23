Dev koro bisikletsiz çocukları sevindirdi

Karşıyaka Kültür ve Sanat Federasyonu (KKSF) bünyesinde yer alan korolar, Gençlik ve Spor Bayramı'nı görkemli bir konserle kutlarken, bisikleti olmayan 73 çocuğu da sevindirdi.

Gençlik ve Spor Bayramı için dev bir koro ile “Milli Mücadele'nin 100. Yılı” adlı konser düzenleyen Karşıyaka Kültür ve Sanat Federasyonu (KKSF), Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçimden hemen önce başlattığı “Bisikletsiz Çocuk Kalmasın” kampanyasına da 73 bisiklet ile destek verdi. Konser, herkesin ise beğenisini kazandı.

Eşi Öznur Tugay ile katıldığı konser öncesinde konuşan Başkan Cemil Tugay, “Bu özel olduğuna yürekten inandığım anlamlı gecede sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bu konserin vesilesi hepimizin gurur duyduğu, Atamızı andığımız çok özel bir gün. Bugüne anlam katacak çok özel bir organizasyonla yarattığınız atmosferin güzelliği, buradan başlayarak ülkemize yayılacak ve o hayal ettiğimiz güzel günlere hep beraber kavuşacağız” diye konuştu.

Federasyon olarak sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten KKSF Başkanı Halit Şahin de, şunları söyledi:

"İlçemizde kurulu 10 kültür ve sanat derneği, 21 koro şefi ve 40 korodan oluşan Karşıyaka Kültür ve Sanat Federasyonu'muzun anlamlı günlerde tertiplediği konser için huzurlarınızdayız. Tabi ki her etkinliğimizin içerisinde sosyal sorumluluk projelerine desteğimiz devam ediyor. Karşıyaka Belediyemizin üniversite öğrencileri için sürdürdüğü Karşıyaka'nın Filizleri projesi kapsamında 8 üniversiteli öğrencimize eğitim bursu veriyoruz. Bugünkü etkinliğimizi ise Başkan Cemil Tugay'ın ‘Karşıyaka'da bisikletsiz çocuk kalmasın' söyleminden hareket ederek düzenledik. Dar gelirli mahallelerden tespit ettiğimiz 73 çocuğumuza bayram hediyesi olarak aldığımız bisikletleri, kendilerine mahallelerinde teslim edeceğiz. Çocuklarımıza bayram sevinci yaşatacak bu katılım için katkı koyan herkese minnettarız."