Dev operasyonla ele geçirilen 5 ton uyuşturucu İzmir'e getirildi

İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık 3 ay önce uluslararası deniz yoluyla yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine uluslararası sularda yapılan dev operasyonla ele geçirilen 5 ton esrarın bulunduğu tekne İzmir Limanı'na getirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak nitelenen operasyonla ele geçirilen 5 ton toz esrar maddesinin yüklü olduğu "Pervin Oğulları" isimli balıkçı teknesi, TCSG Umut isimli Sahil Güvenlik gemisine bağlanarak İzmir Limanı'na getirildi. İstihbari bilgiler üzerine geçtiğimiz günlerde Libya'ya 78 deniz mili, Tunus'a 150 deniz mili ve Türkiye'ye yaklaşık 750 deniz mili mesafede uluslararası sularda yapılan “Birlik” adlı operasyonda gemide bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, gemide yapılan aramalarda yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilmişti. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 250 milyon TL olduğu bildirildi.

Operasyon yapan personele tebrik

İzmir Limanı'na gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Mete Çağlar, operasyonda görev yapan personeli tebrik etti. TCSG Umut'tan indirilen 135 çuval dolusu 5 ton toz esrar, narkotik ekipleri tarafından dizilerek sergilendi.

Uyuşturucu yüklü geminin getirildiği İzmir Limanı'nda Özel Harekat ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri de havadan önlem aldı.