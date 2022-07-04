Devrilen motosikletin 73 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bayındır ilçesi Gencer Çayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Yeksek (73) idaresindeki 35 SS 185 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yeksek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tahlisiz adamın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.