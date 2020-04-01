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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Tire'ye bağlı Çobanköy kırsalında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Mehmet Kaya, iddiaya göre 45 TS 511 plakalı traktörüyle araziden topladığı odunları evine götürürken dönüş yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yoldan çıkarak savrulurken kazanın ardından devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Kaya'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaya'nın cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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