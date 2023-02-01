İhlas Haber Ajansı

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Dezenfektan görünümünde 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir depoda, el dezenfektanı etiketleriyle satışa sunulmaya hazırlanan 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir depoda, el dezenfektanı etiketleriyle satışa sunulmaya hazırlanan 1 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilen ve sağlıksız içki yapımında kullanılan sahte alkol üretimi ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin, Bayraklı ilçesinde bulunan bir depoya yaptığı operasyonda 1 ton sahte etil alkol ve 49 bin 500 taklit etiket ele geçirildi.



Dezenfektan görünümünde


Öte yandan, ticari maksatla satışı yasak olan etil alkollerin, el dezenfektanı etiketleriyle satışa sunulmaya hazır hale getirildiği tespit edildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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