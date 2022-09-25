Dezenfektan görünümünde satışa sunulan 8 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca ilçelerinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 ton sahte etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Sahte etil alkollerin sosyal medya üzerinden dezenfektan görünümünde satışa sunulduğu öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli olarak tüm Türkiye'ye kargo gönderileri yapan, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşlar tarafından içki yapımında kullanmaları için sosyal medya üzerinden dezenfektan görünümünde satışa sunulan sahte etil alkollerin yerini tespit etti. Kaçakçılara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Karşıyaka, Kemalpaşa ve Buca ilçelerinde 1 iş yeri, 3 araç ve 1 depoya baskın düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 8 ton sahte etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheliye adli işlem uygulandı.