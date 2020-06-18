DHKP/C'nin kasası İzmir'de yakalandı

S.D., İzmir'in Bornova ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Tüm dünyada kırmızı bültenle aranan DHKP/C'li M.S.D.'nin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düğmesine bastı. Aynı zamanda örgütün kasası olduğu da ifade edilen M.S.D. için Bornova ilçesinde operasyon yapıldı. İzmir polisinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlı, emniyete götürüldü.