Digiway, genç kadınlara istihdam sağlayacak

Avrupa Birliği Mali Destek Programları çerçevesinde hayata geçen "Digiway-İstihdamın Dijtal Yolu" projesiyle, işsiz veya kariyerine ara vermiş 15-29 yaş aralığındaki kadınlara destek verilerek dijital mesleklerde istihdam edilmeleri sağlanacak.

Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde yer alan ve AB Mali Destek Programları çerçevesinde geliştirilen “Digiway - İstihdamın Dijtal Yolu” projesi ile kadınların dijital dünyada daha fazla var olması hedefleniyor. İspanya Valensiya'daki Quart De Poblet Belediyesi koordinatörlüğünde; Malta, Hollanda ve Bulgaristan'ın da dahil olduğu proje ekibinde, Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağrı Bulut proje koordinatörü, İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Kahraman ise proje uzmanı olarak yer aldı. Yerel yönetimler ve politikacıların, kadınların dijital mesleklere geçişini teşvik eden yenilikçi bir öğrenme yöntemi sağlamasıyla, onları güçlendirmeyi amaçlayan ve yaklaşık 138 bin Euro fon desteğine sahip “İstihdamın Dijital Yolu” projesinin Ekim 2023'te tamamlanması bekleniyor.

Proje çerçevesinde 4 ülkeden toplam 10 rol model belirlenerek söz konusu rol modellerin kariyer yolculuğunun anlatılacağı kısa filmler çekilecek ve dijital sektörde kariyer yolculuğunu anlatan 5 yol haritasının hazırlanacak. Dört ülkeden minimum 40 katılımcının pilot eğitimlerle sertifikalandırılmasının hedeflendiği projenin, online eğitim platformuna en az bin 500 dijital sektör uzmanı, işveren ile yerel ve ulusal sektör temsilcilerine ulaşacak.

Öte yandan proje, işsiz veya kariyerine ara vermiş 15-29 yaş aralığındaki kadınların istihdam edilebilirliklerini ve ekonomik güvenliklerini artırmayı amaçlıyor. Yine projeye dahil olan kadınlara dijital hikaye anlatımı, yönlendirme ve kolaylaştırma, destek ve dahil etme eylemlerine dayalı yüksek kaliteli kariyer rehberliği sağlanacak.

Proje ortağı olan ülkelerde dijital sektörde kadın analizine dayanan araştırma sonuçlarının benzer özellikler gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Serpil Kahraman, “Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde, dijital sektörde kadınların daha fazla yer almasının, özellikle farkındalık ve ilgili alanda eğitim ve algıları yıkmada etkili olabilecek rol modellerle mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizde, cinsiyet eşitliğine yapılan vurgu diğer ülkelere göre çok daha dikkat çekici. Dijital sektörde kadınları teşvik etmek sadece ekonomik zorunluluk değil, aynı zamanda eşitlik, çeşitlilik ve denge meselesi. Bunlar aynı zamanda engelleri, sosyo-fizyolojik faktörleri, olumsuz algıları veya ‘erkek işi' gibi klişeleri kırmaya yardımcı olabilir” dedi.

Prof. Dr. Çağrı Bulut ise “Halihazırda dijital sektör, dünya genelinde kadın istihdam oranının en düşük olduğu üç sektörden biri. Yazılım ve bilişim sektöründe kadın istihdam oranı OECD ülkeleri ortalaması yaklaşık yüzde 17 iken, Türkiye'de bu oran yaklaşık yüzde 10” diye konuştu.