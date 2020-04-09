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Dijital kütüphane artık İzmirlilerin evinde

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şato Kütüphanesi’ni evlerden erişime açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şato Kütüphanesi'ni evlerden erişime açtı. Dijital kütüphaneye Bizİzmir web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.


Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için yapılan “Evde kal” çağrılarına büyük ölçüde vatandaşlar uyarken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Şato Kütüphanesi'ni evlerden erişime açtı. Dijital kütüphaneye bizizmir.com ve izmir.bel.tr üzerinden erişebiliyor. Dijital kütüphaneye üye olmak isteyen İzmirliler bizizmir.com adresindeki "Duy" menüsüne tıklayıp açılan sayfanın en altına giderek ulaşılabiliyor. En altta bulunan “Online Kütüphane” sekmesinden ya da http://satokutuphanesi.izmir.bel.tr/IZMIRMM adresindeki “Yeni bir hesap oluştur” kısmından sisteme üye olunabiliyor.



Duvarsız kütüphane


Şato Kütüphanesi İzmir'e her türlü kaynağı elektronik ortamlar aracılığıyla sağlamak amacıyla kuruldu. Kütüphane entelektüel teknolojiyi kullanabiliyor ve 7/24 erişime açık. Her gün gelişen bu duvarsız kütüphane engelli bireyler için uygun, her yaştan kullanıcıya açık, eşitlikçi bir platform olarak tarifleniyor. Dijital kütüphane veri tabanında pek çok alanda telifli kitaplar, e-kitaplar, dergiler ve makaleler bulunuyor.

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