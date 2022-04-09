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Dikili Belediyespor, hentbolda adını 1. Lig'e yazdırdı

İzmir’in Dikili ilçesini temsil eden Dikili Belediyespor Hentbol Takımı, 1.

İzmir'in Dikili ilçesini temsil eden Dikili Belediyespor Hentbol Takımı, 1. Lig'e yükselerek büyük bir başarı yakaladı.


Ankara'da oynanan hentbol play-off maçları, heyecanlı anlara sahne oldu. Play-off maçlarının birinci gününde Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 34-32 yenen Dikili Belediyespor, grubunda Everest Yapı Yenidoğanspor'u da 34-30 mağlup etti. Takım, son gün Karabağlar Atatürk TML takımını 41-29 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve 1. Lig'e yükseldi. Kulüp oyuncusu Yasin Yıldız, 77 gol ile 2. Lig'de gol kralı oldu.


Dikili Belediyespor Hentbol Takım Antrenörü Mustafa Özkol, şunları söyledi:


"2. Lig B grubundan lider çıktık. Tamamı alt yapıdan yetiştirdiğimiz çocuklarla bölgesel ligden çıktığımız yıl, 1. Lig'e çıkmamız Dikili'de hentbolun tanıtımı için çok güzel oldu. Genç bir takımız; 2006 ve 2001 doğumlu gençlerle oynadık. Lise mezunu çocuklarımız inşaatlarda çalışıyor, yada hamallık yapıyorlar. Böyle zor bir ortamda spor yapıp başarılı olmak kolay değil.”

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