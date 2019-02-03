İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup Lideri Foça Belediyespor, Çandarlı karşılaşmasını 9 golle kazandı.
İkinci yarıda oyundan alınan Foça golcüsü İbrahim Akanbi Rasheed, 45 dakikada 5 gol attı. İlk yarısı 6 golle tamamlanan maçta Foça Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri; 5, 11, 21, 26 ve 38. dakikalarda İbrahim Akanbi Rasheed, 35. dakikada Koray Kadan, 66. dakikada Esat Karadeniz, 77 ve 79. dakikalarda Gökhan Güneş, kaydetti.
Lider Foça Belediyespor bu galibiyetle 41 puana yükselip, 2. sıradaki rakibiyle 2 olan puan farkını 4'e çıkardı. Takipçisi Ceyhan Altınyıldız Spor, Aliağa Belediyesi Helvacı Spor'a 3-0 yenilince 36 puanda kalarak 3. sıraya düştü. Kınık Belediyespor'u 3-1 yenen Kemalpaşa Spor, puanına 37'ye yükseltip 2. sıraya yükseldi. 4. sıradaki Aliağa Belediyesi Helvacı Spor'un 34 puanı bulunuyor.
Dikili Çandarlı Gücü 0 - Foça Belediyespor 9
Stad: Çandarlı Sahası - Tarih: 2 Şubat 2019 Cumartesi Başlama Saati: 13.00
Hakemler: Can Çakır, Atakan Tutan, Tolga Okumuş
Dikili Çandarlı Gücü: Berkin Topçu(Dk.46 Furkan Göl), Murat Tez, Ömer Akif İzci, Hasan Acar(K), Tamer Aydın(Dk.36 Cumali Kaman), Onur Göktaş(Dk.57 Aykut Baykal), Emir Can, Eşrefcan Akkaşlı, Müslüm Geçgel, Nazım Bilgiç, Enes Alkın-Yönetici: Celal Soygüzel
Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Gökhan Güneş, Barış Geldiler, Yunus Süme(Dk.67 Alihan Er), Hakan Çetinkaya, Oğuz Karademir(K), Burak Beyit(Dk.36 Esat Karadeniz), Oğuz Acar, Aytaç Gülen, İbrahim Akanbi Rasheed(Dk.46 Muammer Güreşçi), Koray Kadan-Antrenör:Güven Beyit
Goller: Dk.5, 11, 21, 26, 38 İbrahim Akanbi Rasheed, Dk.35 Koray Kadan, Dk.66 Esat Karadeniz, Dk.77 ve 79 Gökhan Güneş