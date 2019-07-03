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Dikili-Midilli seferleri başladı

Dikili ve Midilli arası gemi seferleri Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün girişimleri sonunda başladı.

Dikili ve Midilli arası gemi seferleri Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün girişimleri sonunda başladı. Dikili Limanı'na gelen ilk sefere Yunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün hummalı çalışmaları sonuç verdi ve Dikili ve Midilli arası ilk gemi seferleri başladı. Midilli'den gelen ilk kafileyi de Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz karşıladı.



Büyük ilgi


İlk sefer olarak Midilli'den gelen 410 kişilik turist kafilesini limanda karşılayan Başkan Adil Kırgöz, ziyaretçilere "Hoş geldiniz" diyerek hepsine yakın ilgi gösterdi. İki yaka arasında ki dostluğu pekiştirmek adına seferlere çok önem verdiğini söyleyen Dikili Belediye Başkan Kırgöz,”Kent turizmi ve ekonomisini canlandırmak adına komşumuz Midilli ile ilk gemi seferini gerçekleştirdik. Karşı yakadan gelen değerli dostlarımıza 'hoş geldiniz' dedik. Beklediğimiz ve özlediğimiz güzel dostluk köprüsünü bir kez daha kurduk” dedi.



Seferler iki yönlü olacak


Feribot seferlerinin ilk olarak Midilli-Dikili-Midilli olarak başladığını kaydeden Başkan Kırgöz, “Seferlerimiz her hafta salı günleri Midilli'den sabah saat 09.00'da geliş, aynı gün akşam saat 18.00'da dönüş olarak başladı. Sıra Dikili'den Midilli'ye gerçekleşecek seferlere geldi. En kısa sürede bu seferleri de başlatarak iki yakayı tam anlamıyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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