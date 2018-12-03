İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dikili ve Çeşme'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde içerisinde yasa dışı yollarla düzensiz göçmen taşıyan lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu ve 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde içerisinde yasa dışı yollarla düzensiz göçmen taşıyan lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu ve 20 düzensiz göçmen yakalandı. Çeşme'de de durdurulan lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.


Dün saat 08.19'da İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ekiplere bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 7 erkek, 4 kadın ve 9 çocuk olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.


Öte yandan 1 Aralık tarihinde de saat 21.35'de, İzmir'in Çeşme ilçesi Uç burun önlerinde görevli Sahil Güvenlik botlarınca durdurulan lastik bot içerisinde 36 erkek, 1 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 31 Filistin, 8 Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.