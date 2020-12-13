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Dikili yağmura teslim oldu

İzmir’in Dikili ilçesinde 11 Aralık akşamı başlayan sağanak yağış zaman zaman su baskınlarına neden olurken, ilçedeki bazı sokaklar çamur nedeniyle yürünemez hale geldi.

İzmir'in Dikili ilçesinde 11 Aralık akşamı başlayan sağanak yağış zaman zaman su baskınlarına neden olurken, ilçedeki bazı sokaklar çamur nedeniyle yürünemez hale geldi.


Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar İzmir'in Dikili ilçesini de etkiledi. 11 Aralık'ta başlayan sağanak yağışlar nedeniyle kazılan yollarda bulunan toprak ve mıcır yağmur sularıyla sahile indi. İlçenin genelinde ve Alipotra bayırında bulunan sokaklarda yer yer su baskınları meydana geldi. Öte yandan çalışmalar nedeniyle bazı sokaklarda çamur oluştu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre 11 Aralık akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışların yarın etkisini azaltacağı öğrenildi. Son 24 saatte Dikili'de metrekareye 75 kilogram yağışın yağdığı bildirildi.

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