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Dikili'de 1 hektarlık alan yandı

İzmir’in Dikili ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Katıralan Mahallesi Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili itfaiye grubuna bağlı 3 arazöz ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yangın kısa sürede söndürülürken, 1 hektarlık makilik ve ormanlık alan yanarak küle döndü.


Yangın hakkında bilgi veren Dikili İtfaiyesi Yangın Grup Amiri Serkan Aydın, "Elektrik direğinden çıktığını tahmin ettiğimiz yangına gerekli müdahaleleri yaptık, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının asıl çıkış sebebi Jandarma tarafından araştırılıyor" dedi.

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