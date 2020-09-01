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Dikili'de balıkçılar "Vira bismillah" dedi

İzmir’in Dikili ilçesinde av yasağın kalkması ile birlikte balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde av yasağın kalkması ile birlikte balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.


5 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erdi. Dikli Limanı'nda balıkçılar gece saat 00.00 itibariyle av yasağının kalkacak olması nedeniyle son hazırlıklarını yaptı. Av yasağından bu yana gerekli hazırlıklarını yaptıklarını belirten balıkçı Haldun Cirit, "Teknelerimizin bakımlarını yaptık, boyadık, ağlarımızın onarımlarını yaptık. Dinlendik, uykumuzu aldık. Bugün hayırlısı ile 'vira bismillah' diyeceğiz. Herkese hayırlı olsun” dedi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise limanda bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu. Dikili Limanı'ndan hareket eden balıkçı tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

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