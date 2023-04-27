Dikili'de çocuklar yarıştı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm ilkokulların katıldığı fiziksel etkinlik yarışmaları düzenlendi.

Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dikili İlçe Spor Müdürlüğü ortaklığında organize edilen yarışmalara, 300'den fazla öğrenci katıldı. Heyecan dolu yarışmaların yer aldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Dikili İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmalar dört kategoride gerçekleşirken; koşu, uzun atlama, çemberden atlama ve halat çekme kategorilerinde 7 okul mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yaşar Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz takdim etti.