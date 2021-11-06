Dikili'de denize 15 bin adet yavru balık bırakıldı

İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde, yaz boyunca sürdürülen deniz temizleme etkinlikleri 15 bin adet yavru balığın denize salınmasıyla taçlandırıldı.

Dikili İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından desteklenen yavru balıkların salınması programı kapsamında, Bademli'nin Pisa Koyu yolunda bir araya gelindi. Bademli Muhtarlığı'nın girişimleriyle hayata geçirilen organizasyonla, 15 bin adet “Mercan” ve “Sarıağız” yavrusu çocuklar eşliğinde denizle buluşturuldu. Programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bademli Muhtarı Neslihan Kutlu Maraş, "Bugün burada bir ilki daha yaşıyoruz. Denize balık yavrusu bırakıyoruz. Biz Bademlililer olarak amacımız; gelecek nesillere toprak, hava ve suyun temiz bırakılması bilincini yaymaktır. Bunun için balık nüfusunun yüzde 34'ünü kaybetmiş olan denizlere sahip çıkılması projemiz öncelik kazanmıştır” dedi.

Maraş konuşmasının ardından emeği geçen herkese teşekkür etti ve projenin gerçekleşmesinde emeği geçen iş adamı Güngör Muhtaroğlu'na da fidan armağan etti.

Bademli Mehmet Denizolgun İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Duygu Zogu da, “Bu etkinliğe gideceğimi öğrendiğimde çok heyecanlandım. Niye yavru balıkları denize atıyorduk? Bunu evde iyice düşündüm. Araştırmamın sonucunda şu cevaba ulaştım, denize 2 tür yavru balık atacağız. Denize attığımızda, bu balıklar büyüyecek. Çoğalacak ve denizlerimizde balık sayısı artacak” cümlelerini kullandı.

Etkinliğe ayrıca, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İlçe Tarım Müdürü Göksel Aslan, Dikili İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Çağlar Gökdiken, Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.