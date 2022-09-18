Dikili'de dünya şampiyonası

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Southwest Sports (SWS) tarafından organize edilen FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası, İzmir'in Dikili ilçesinde tüm heyecanı ile devam ediyor. 4. günün sonunda Türkiye tüm kategorilerde çeyrek finale yükselemedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sadi Erdem Plaj Voleybolu Tesisleri'nde düzenlenen FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nda 4. günün sonunda Türkiye tüm kategorilerde çeyrek finale yükselemedi. Dünyanın 19 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği şampiyonada çeyrek finalde temsilcilerimiz Bahadır Utku Kesgin ve Furkan Ramazan Kaplan, Avustralyalı rakiplerine 2-1, Sacit Kurt ve Ahmet Can Tür ikilisi ise son şampiyon Fransa ekibine 2-0 kaybederek elendi. Kadınlarda seriye iyi başlayamayan Ecem Aksoy ve Doğa Öcal ikilisi Paraguaylı Denisse-Fio'ya, Su Şimdim ve Ceylin Sayar ikilisi ise Çekya'dan Pavelkova ikilisine aynı skorlarla 2-0 kaybetti. İki kadın takımı da bu sonuçlarla gruplarında son sırayı alarak şampiyonaya veda etti.

Dikili Sadi Erdem Plaj Voleybolu Tesislerinde turnuvaya ilgi büyüktü. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği müsabakalarda genç sporcular ortaya koydukları mücadeleyle sporseverlere heyecanlı anlar yaşattı.