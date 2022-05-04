Dikili'de karaya vuran yunus kurtarılamadı

İzmir'in Dikili ilçesinde bayramın 3. günü, Dikili Körfezi'nde yüzen bir yunus kıyıya vurdu. Karaya vuran hayvan uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçeye bağlı Polyak Sitesi'nin kumsalında meydana geldi. Yaşanan olayda yetişkin olduğu anlaşılan bir yunus, kıyıya çok yaklaşmış halde yüzerken, hayvanı gören vatandaşlar durumu Dikili Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kumsala gelen Dikili Belediyesi Zabıta birimi ve ilgili görevliler, kurtarma çalışmalarına başladı.

İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Uzun uğraşlara rağmen kurtarılamayan yunus balığı Üç Çınarlar mevkiinde toprağa gömüldü.

Yunusun hiçbir şekilde yaralı olmadığını belirten görevliler yaklaşık 3 saat mücadele etmenlerine rağmen hayvanı kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadı.