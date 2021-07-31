Dikili'de yelken yarışları başladı

Ayak Yarışları İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı'da başladı. Yelken sporuna gönül veren sporcuların buluştuğu üç günlük yarışların ilk etabı tamamlandı.

Dikili ilçesi, 2021 Funboard Slalom Ligi 1. Ayak Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Çandarlı'daki müsabakanın 3 gün süreceği ifade edilirken, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar ilk gün renkli görüntülere sahne oldu. U15 junior kız, U15 Junior erkek, U17 kız, U17 erkek, U21 genç kız, U21 genç erkek, kadın, erkek, genç master erkek, genç master kadın olarak 10 farklı kategoride 53 sporcunun rekabetinde başlayan yarışların sürpriz konuğu ise profesyonel rüzgar sörfçüsü Çağla Kubat oldu. Çandarlı'nın mavi bayraklı Doğu Plajı'nda esen rüzgarla sporcular izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bu yarışlarla üç günlük müsabakanın ilk etabı tamamlandı.