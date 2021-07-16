Dikili'de yol isyanı: Trafiğe kapatıp önlem alınması çağrısı yaptılar

İzmir'in Dikili ilçesinde, son günlerde yaşanan trafik kazaları nedeniyle isyan eden vatandaşlar, Ferhat Uysal Caddesi ile Bergama Asfaltı Kavşağı'nı trafiğe kapatarak yolda önlem alınmasını istedi.

Dikili'ye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son günlerde Ferhat Uysal Caddesi ile Bergama Asfaltı Kavşağı'nda yaşanan kazalar nedeniyle yolda önlem alınmamasına tepki gösterdi. İki gün önce yaşanan bir kazada ağır yaralanarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Zeki Yılmaz (24) adlı gencin yoğun bakımda olduğu hatırlatılırken, aynı yolda daha öncede çok sayıda kaza olduğu ifade edildi.

Yolu trafiğe kapattılar

Araçların çok hızlı geçtiğini, yolun adeta "ölüm yolu" olduğunu ifade eden vatandaşlar kavşağı trafiğe kapattı. Yapılan eylemde konuşan Gonca Yılmaz, "İki gün önce bu yolda 20 yaşında bir gencimiz gözlerimizin önünde trafik kazası geçirdi. Şuanda yoğun bakımda ve beyin kanaması geçiriyor. Bu ilk değil birçok gencimiz öldü. Ölümden dönenler oldu. Hayvanlarımız ölüyor. Ölüyoruz. Buraya bir çözüm bulun. Umurunda değil kimsenin. Araçlar inanılmaz hızla geçiyor. Camlarımız titriyor, deprem oluyor sanıyoruz. Ben karayolları müdürü değilim, belediye başkanı değilim, vali değilim, kaymakam değilim. Çözümü onlar bulacak" dedi.

Lütfü Eke isimli bir vatandaş da, "Büyük bir duygu yoğunluğu içindeyim. Çok sevdiğim arkadaşımın oğlu yoğun bakımda yatıyor. Burada insanlık ve adalet için bir araya geldik. Buraya önlem almak, yaya geçidi, köprü yapmak çok mu zor? Burada insanların ölümünü durdurmak çok mu zor? Buraya insanlar öldükten sonra bu insanların isimlerini parklara vermek için mi vatandaşız" dedi.

Nihal Çetin ise şöyle konuştu:

"Çandarlı sakiniyim. Bundan iki yıl önce 17 yaşındaki genç bir oğlumuz, bahçe duvarında arkadaşıyla sohbet ederken hızla gelen bir araba çocukların ikisine birden çarptı. Aile birden dışarı fırladı; ancak ‘anne canım çok yanıyor' diye diye çocuğumuz ailesinin önünde vefat etti. Ailenin tek çocuğuydu. Şuanda ikisi de perişan haldeler. Aynı yıl yine yan komşumuz 80 yaşındaki bir amca motosikletiyle giderken hızla gelen bir aracın altında kaldı. Bu yıl yine bir gencimiz yoğun bakımda. Denize gitmeye korkar olduk. Arkadan yol açıldı. En azından 4 ay, şu yaz sezonu bitinceye kadar bu yolu Dikili ayrımına kadar trafiğe kapatsınlar. Kazalar önlensin, sonra kış sezonunda tekrar açılsın."

Öte yandan, eylem sırasında bazı araç sahipleri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Jandarmanın ise eylem yapan vatandaşlar hakkında işlem başlattığı öğrenildi.