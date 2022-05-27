Dikili'deki voleybol turnuvasında ‘Beyaz Kart' uygulaması takdir topladı

Dikili İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, voleybolda ahlaklı ve centilmence mücadele ruhunu çocuklara aşılamak adına, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından başlatılan ‘Beyaz Kart' uygulamasının bir örneğini Dikili'de uyguladı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında Dikili İlçe Spor Salonu'nda oynanan ve 5 okulun katıldığı Yıldız Kızlar Ligi Turnuvasında, ‘Beyaz Kart' uygulaması gerçekleştirildi. Cumhuriyet Ortaokulu'nun birinciliği elde ettiği turnuvada, Can Rüştü Tüfekçioğlu Ortaokulu ikinci olurken, 80. Yıl Salihler Ortaokulu ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Turnuva boyunca takımlar yarışırken, oyuncular da centilmence ve fair-play kuralları çerçevesinde mücadele vererek beyaz kart toplamaya çalıştı. Turnuva sonunda üç beyaz kart toplamayı başaran Can Rüştü Tüfekçioğlu Ortaokulu sporcusu Damla Alan ve iki beyaz kart toplayan 80. Yıl Salihler Ortaokulu öğrencisi Hivda Alan, Dikili İlçe Voleybol Tertip Komitesi tarafından ödüllendirildi.

Beyaz Kart uygulaması nedir?

Voleybolda ahlaklı ve centilmence mücadele etme ruhunu çocuklara aşılamak için başlatılan projeye göre; maç esnasında fair-play kurallarına uyan, dürüst olup kendi aleyhinde bir pozisyonda hakeme yardımcı olan, rakibe karşı dostça davranan sporculara beyaz kart gösteriliyor. Turnuva sonunda en çok beyaz kart toplayan sporcu ise turnuva tertip komitesi tarafından ödüllendiriliyor.