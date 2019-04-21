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Dilan'ın katil zanlısı teslim oldu

İzmir’in Buca ilçesinde 18 yaşındaki Dilan Tutucu’yu evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı polise teslim oldu.

İzmir'in Buca ilçesinde 18 yaşındaki Dilan Tutucu'yu evinde silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı polise teslim oldu.


İzmir'in Buca ilçesinde 18 yaşındaki Dilan Tutucu, dün Yıldız Mahallesi'ndeki evinde silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı olarak aranan genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y, emniyet müdürlüğüne teslim oldu. Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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