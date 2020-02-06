Dilek Gülboy güven tazeledi

olağan genel kurul toplantısında, 66 üyenin oyunu alan mevcut Başkan Dilek Gülboy yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesinin genel kurul toplantısı, Aliağa Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, denetleme ve faaliyet raporu okunduktan sonra 2 yıllık yönetiminin faaliyetleri, denetleme raporları oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda kısa bir konuşma yapan mevcut başkan Dilek Gülboy, ”Derneğimiz genel merkezi 92. yılını kutlamaktadır. Aliağa şubesi olarak 29 yıl önce büyük coşku ve heyecanla başlattığımız çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla Atatürkçü, çağdaş, demokrat ve laik kimliğimizden ödün vermeden bu güne kadar taşımayı başardık. Yardım sever olmak karşılık beklemeden gereken yardımı yapmaktır. Ayırım yapmamaktır. Hoşgörülü olmaktır. Sevecen olmaktır. Veren el alan eli bilmemesidir. Kısaca insan olmaktır.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra, seçimlere geçildi. 130 üyesi bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesinin başkanlık seçiminde, mevcut başkan Dilek Gülboy 66 üyenin oyunu alarak yeniden göreve getirildi. Seçim sonuçlarına göre yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Dilek Gülboy, Canan Genç, Nevziye Ulupınar, Hüsniye Karpuzcu, Feral Aydın, Canan Sarı, Nebahat Saka, Gülseren Ersoy, Emel Biltekin.