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“Dillerdeki Nağmeler” Kaleiçi'nde yankılandı

Seferihisar Sığacık’ta bulunan tarihi Kaleiçi’nde gerçekleştirilen “Dillerdeki Nağmeler” konseri, büyük ilgi gördü.

Seferihisar Sığacık'ta bulunan tarihi Kaleiçi'nde gerçekleştirilen “Dillerdeki Nağmeler” konseri, büyük ilgi gördü.


Seferihisar'da yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan açık hava konserleri; Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Müzik Kültür Sanat ve Halk Oyunları Derneği iş birliğinde, Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen “Dillerdeki Nağmeler” konseri ile başladı. Şef Dilek Güney yönetimindeki konserde koro, birbirinden güzel şarkıları Kaleiçi'ni dolduran izleyicilerle birlikte coşku içerisinde seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserin sona ermesiyle birlikte seyirciler, koroyu ayakta alkışladı. Belediye yetkilileri, konserlerin yaz boyunca süreceğini söyledi.

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